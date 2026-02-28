BREAKING NEWS: Netanyahu, anunțul momentului: „Semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”, spune premierul israelian despre liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei / Teheranul anunțase că e „nevătămat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ține un discurs după atacul SUA-Israel asupra Iranului

Mesajele de dimineață ale președintelui SUA Donald Trump și premierului israelian Benjamin Netanyahu nu au fost înregistrate, însă atacul abia pornise. Acum, primul care va vorbi după atac este premierul israelian.

Netanyahu a adresat din nou un mesaj poporului iranian, îndemând din nou oamenii să iasă din nou în stradă.

„Ajutorul a sosit!”, a declarat sâmbătă premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un discurs. „Am distrus complexul lui Khamenei și am ucis comandanții Gărzii Revoluționare și înalți oficiali din domeniul nuclear”, a spus el, adăugând că există multe semne care indică faptul că Khamenei a fost ucis.

Netanyahu se adresează poporului iranian, spunând că atacurile îi vor ajuta să „se elibereze de tiranie”.

El afirmă că au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul iranian.

„Ieșiți în stradă în masă” și „duceți treaba la bun sfârșit”, spune el. „Este timpul să vă uniți” și „să vă uniți pentru o misiune istorică”, afirmă el.

Dimineață, el a adresat un mesaj similar, îndemând iranienii să „înlăture jugul tiraniei”.

Netanyahu: „Semne că dictatorul a dispărut” / Teheranul spunea că e nevătămat

Există semne tot mai clare că „acest dictator” „a dispărut”, afirmă Netanyahu, făcând referire la liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Anterior, aproape în același timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat într-un interviu acordat ABC News că președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei sunt „teferi și nevătămați”.