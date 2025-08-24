Ali Khamenei acuză SUA că încearcă să supună Iranul. Apelul ayatollahului către națiune

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut duminică un front național unit împotriva a ceea ce el a descris a fi eforturi americane de a subjuga republica islamică, relatează AFP.

Remarcile – rostite la o moschee din capitala Teheran și publicate pe site-ul oficial al lui Khamenei – vin la două luni după războiul de 12 zile dintre Iran și inamicul său declarat, Israel, în care a intervenit și armata SUA prin bombardarea siturilor nucleare iraniene, precum și în contextul discuțiilor pe care le poartă partea iraniană cu puterile mondiale în privința programului nuclear național.

Atacurile israeliene și americane din iunie, care au vizat situri nucleare iraniene și au determinat o ripostă din partea Teheranului, au fost menite să destabilizeze republica islamică, susține Ali Khamenei.

El susține că la o zi după ce „a fost atacat Iranul” de către Israel „agenți americani” s-au întâlnit în Europa „pentru a discuta ce guvern ar trebui să conducă Iranul după republica islamică”.

„Calea de urmat pentru inamic este să creeze discordie”

Khamenei a acuzat SUA că vrea un Iran „obedient”.

Liderul suprem iranian consideră că țara a ieșit puternică din războiul de 12 zile, cea mai intensă confruntare directă pe care a avut-o vreodată cu Israel și SUA.

„Națiunea iraniană, rămânând fermă alături de forțele armate, guvern și sistem, a dat o lovitură puternică” dușmanilor săi, a spus Khamenei.

Ayatollahul, care are ultimul cuvânt în afacerile statului, a avertizat, de asemenea, împotriva diviziunilor interne pe care, susține el, le instigă puterile străine.

„Calea de urmat pentru inamic este să creeze discordie” în Iran, a spus Ali Khamenei, acuzându-i pe „agenții Americii și ai regimului sionist” – o referire la Israel – că încearcă să semene diviziune.

„Astăzi, mulțumită lui Dumnezeu, țara este unită. Există diferențe de opinie, dar când vine vorba de apărarea sistemului, de a apăra țara și de a se opune inamicului, oamenii sunt uniți”, a adăugat Khamenei.

Relațiile dintre Teheran și Washington s-au rupt după Revoluția Islamică din 1979. De atunci, SUA a introdus sancțiuni succesive împotriva Iranului, cel mai recent din cauza programului nuclear iranian.

SUA și aliații săi acuză Iranul că încearcă să obțină o armă nucleară, o acuzație pe care Teheranul a negat-o constant.

Războiul din iunie a izbucnit în momentul în care SUA și Iranul urmau să poarte o a șasea rundă de discuții pe tema programului nuclear iranian, însă negocierile, care începuseră de doar câteva săptămâni, au fost date peste cap de conflict.

Marți, reprezentanții Iranului urmează să poarte discuții pe tema programului nuclear cu Marea Britanie, Franța și Germania, în condițiile în care puterile europene au amenințat că vor reintroduce sancțiunile dacă nu se ajunge la un acord.