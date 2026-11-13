Alice Huang, suspectată de serviciile americane că spiona pentru China, nu mai are voie să intre în Singapore. Anchetă privind un client-cheie al Nvidia

Alice Huang a primit o interdicție de a mai intra în Singapore, după ce poliția a acuzat-o că a furnizat în cunoștință de cauză informații inexacte pentru a-și minimaliza rolul în Megaspeed în timpul anchetei cu privire la această companie, conform anunțului făcut de Ministerul singaporez al afacerilor interne, citat de Channel News Asia.

Alice Huang se află în centrul unui scandal, fiind suspectată de serviciile secrete americane că făcea spionaj pentru China. Jensen Huang a demisionat joi din funcția de CEO al Nvidia, după 33 de ani la conducerea companiei, în urma dezvăluirilor despre o relație extraconjugală între el și femeia de afaceri rezidentă în Hong Kong.

În 2023, Alice Huang și partenerii ei au achiziționat Megaspeed, filială a unei companii chineze de jocuri video din Singapore, pentru a o transforma într-o companie care furnizează putere de calcul pentru aplicații de inteligență artificială. Ea a preluat o poziție de conducere.

În mai puțin de trei ani, Megaspeed a devenit cel mai mare client din Asia de Sud-Est al producătorului american de cipuri Nvidia.

Compania Megaspeed, vizată de o anchetă în Singapore

În Singapore, autoritățile au început în februarie 2025 să cerceteze mai multe companii, printre care și Megaspeed International, pentru a stabili dacă servere exportate prin Singapore către Malaysia, fără a intra pe piața internă, au fost ulterior redirecționate către o altă destinație, contrar declarațiilor depuse de firme în Singapore, potrivit CNBC.

Oficialii americani acuzaseră Singapore că a fost centru de tranzit pentru cipuri Nvidia care au ajuns în China, în ciuda restricțiilor introduse de SUA, începând din 2022, pentru a frâna dezvoltarea Beijingului în sectorul inteligenței artificiale, a scris Channel News Asia.

În iunie 2025, Alice Huang, rezidentă în Hong Kong, pe atunci CEO, președinte și una dintre principalele persoane care controlau Megaspeed, a fost cercetată pentru o presupusă implicare în potențialele infracțiuni comise în Singapore. Ministerul a precizat că ea nu locuia în țară și că nu a fost anchetată pentru spionaj.

În februarie 2026, autoritățile au ajuns la concluzia că nu existau suficiente probe că Huang ar fi comis infracțiuni legate de declarațiile false privind destinația serverelor. Totuși, i s-a interzis să mai intre în Singapore, după ce s-a constatat că a furnizat informații inexacte pentru a-și minimaliza rolul în Megaspeed.

Țara nu impune „controalele unilaterale la export” ale altor state, dar se așteaptă ca firmele care activează acolo să țină cont de regulile străine privind exporturile în activitățile lor comerciale internaționale, a mai declarat Ministerul singaporez al afacerilor interne în comunicatul de joi.

Ministerul a mai spus că „Singapore este hotărât să își păstreze reputația de centru de afaceri de încredere”.

În cadrul anchetei, autoritățile singaporeze trebuiau să verifice declarațiile prin comparație cu informațiile și evidențele din alte jurisdicții, astfel că au solicitat informații inclusiv din partea SUA, a mai explicat ministerul.

Reacția Megaspeed International

Megaspeed a fost înființată în 2015 sub numele de 7Road International, înainte de a-și schimba numele în Megaspeed International în martie 2023. Directorul companiei este identificat drept Tan Yong Pong, potrivit documentelor depuse la autoritatea singaporeză de reglementare.

Datele disponibile public arată, de asemenea, că tot el este directorul și unicul acționar al Swiftdata, compania-holding care deține integral Megaspeed.

„Conformitatea este o prioritate fundamentală pentru companie, iar Megaspeed este hotărâtă să colaboreze în mod constructiv și transparent cu guvernul SUA”, a declarat Tan Yong Pong.

În declarația publicată pe site-ul companiei, Tan a afirmat că Megaspeed a cooperat la inspecțiile Biroului pentru Industrie și Securitate din cadrul Departamentului Comerțului al SUA și „este pregătită să coopereze pe deplin cu orice altă autoritate guvernamentală relevantă din SUA”.

Megaspeed, a susținut Tan, a angajat o firmă de avocatură de top din SUA pentru a efectua un „recensământ cuprinzător” al unităților sale de procesare grafică și pentru a verifica în mod independent practicile sale de conformitate cu controalele la export.

„Megaspeed salută o examinare guvernamentală adecvată și este hotărâtă să demonstreze prin acțiuni concrete că funcționează în mod responsabil, transparent și în conformitate cu legile aplicabile din SUA”, a conchis Tan.