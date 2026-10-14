Voce din „tabăra Veștea”, reproș direct după ce parlamentarii PNL au decis votarea guvernului Niculescu: „Cine a greșit?”

Deputata liberală Alina Gorghiu a transmis miercuri un mesaj de reproș la adresa conducerii și a liderului PNL, Ilie Bolojan, în contextul în care liberalii au decis susținerea guvernului pe care premierul desemnat, Luca Niculescu, îl va propune Parlamentului.

Alina Gorghiu se întreabă dacă nu ar fi fost mai bine pentru PNL să fie votat Guvernul Veștea, în condițiile în care, în prezent, partidul decide să voteze un Cabinet PSD cu un premier tehnocrat, Luca Niculescu, și alege Opoziția.

„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru ca am votat un Guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în Guvern. Astăzi, PNL decide să voteze un Guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu, și Guvern PSD”, a scris deputata, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze, ar fi fost mai bine să fie votat Guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine că PNL alege Opoziția?”, a continuat ea.

Ea a adăugat că la aceste întrebări răspunsul „și-l dă fiecare” și că „parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare”

„La final va fi Guvern. Măcar atât!”, a mai scris liberala.

Alina Gorghiu face parte din grupul contestatarilor conducerii PNL („tabăra puciștilor” sau „tabăra Veștea”), care a votat guvernul lui Adrian Veștea, fiind și propusă să facă parte din cabinetul liberalului, amintește Agerpres. Guvernul Veștea a fost respins la votul de învestitură din Parlament.

Decizia PNL și a PSD

Miercuri, Grupurile parlamentare ale PNL au decis pentru un vot favorabil instalării Guvernului Niculescu, pentru ca partidul să intre în opoziție și pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat, după ședință, purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan.

El a precizat că voturile date în acest sens de grupurile parlamentare liberale sunt consultative, iar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Național (BPN) al partidului.

Consiliul Politic Național al PSD s-a întrunit miercuri, de la ora 16:00, pentru a decide dacă intră sau nu în guvernul Luca Niculescu. Ședința s-a încheiat, între timp.

Deputatul PSD Marian Neacșu a declarat că, în opinia lui, dacă social-democrații vor decide să facă parte din Guvernul Niculescu, acesta va fi „unul mixt”, cu miniștri de la PSD și cu tehnocrați.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, va susține declarații de presă la sediul central al PSD, începând cu ora 19.00, în care va anunța decizia oficială a formațiunii.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că social-democrații au decis să intre în guvernul lui Niculescu. PSD va avea 11 din cei 17 miniștri din Guvernul Luca Niculescu, potrivit surselor HotNews din PSD.

Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați – la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și la un minister nou înființat, Comunicații și Inteligență Artificială.