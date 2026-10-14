PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea partidului a stabilit și lista de miniștri în Guvernul Luca Niculescu / Prima reacție din PNL
PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu, a decis conducerea partidului, într-o ședință de peste două ore, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în Cabinetul Niculescu.
- Decizia luată de PSD va fi anunțată oficial de către Sorin Grindeanu, la ora 19.00.
Prima reacție din PNL după decizia PSD de a intra la guvernare
PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat, miercuri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.
Decizia PSD privind intrarea la guvernare
Consiliul Politic Național al PSD a supus la vot, în ședința de miercuri seară, trei variante:
- intrarea în guvern cu miniștri
- susținerea unui guvern tehnocrat
- să nu voteze Guvernul Niculescu.
Decizia a fost ca PSD să intre în Guvernul Niculescu cu miniștri. Hotărârea a fost luată cu 8 abțineri. Decizia susținerii Guvernului Luca Niculescu a fost luată în unanimitate, au declarat pentru HotNews surse din PSD.
Lista miniștrilor pe care PSD îi va avea în Guvernul Niculescu
Consiliul Politic Naţional al PSD a votat și lista miniștrilor pe care partidul îi va avea în Guvernul condus de Niculescu. Votul a fost în unanimitate, conform acelorași surse.
PSD va avea 11 din cei 17 miniștri din Guvernul Luca Niculescu.
- Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
- Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
- Ministrul Muncii – Florin Manole
- Ministrul Economiei – Daniel Zamfir
- Ministrul Justiției – Radu Marinescu
- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica
- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa
- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero
- . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu
- Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea
Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați – la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și la un minister nou înființat, Comunicații și Inteligență Artificială.
Luca Niculescu – cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan – va depune joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.