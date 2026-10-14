PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea partidului a stabilit și lista de miniștri în Guvernul Luca Niculescu / Prima reacție din PNL

PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu, a decis conducerea partidului, într-o ședință de peste două ore, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în Cabinetul Niculescu.

Decizia luată de PSD va fi anunțată oficial de către Sorin Grindeanu, la ora 19.00.

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Decizia PSD privind intrarea la guvernare

Consiliul Politic Național al PSD a supus la vot, în ședința de miercuri seară, trei variante:

intrarea în guvern cu miniștri

susținerea unui guvern tehnocrat

să nu voteze Guvernul Niculescu.

Decizia a fost ca PSD să intre în Guvernul Niculescu cu miniștri. Hotărârea a fost luată cu 8 abțineri. Decizia susținerii Guvernului Luca Niculescu a fost luată în unanimitate, au declarat pentru HotNews surse din PSD.

Lista miniștrilor pe care PSD îi va avea în Guvernul Niculescu

Consiliul Politic Naţional al PSD a votat și lista miniștrilor pe care partidul îi va avea în Guvernul condus de Niculescu. Votul a fost în unanimitate, conform acelorași surse.

PSD va avea 11 din cei 17 miniștri din Guvernul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați – la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și la un minister nou înființat, Comunicații și Inteligență Artificială.

Luca Niculescu – cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan – va depune joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.