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PSD a decis să intre la guvernare. Conducerea partidului a stabilit și lista de miniștri în Guvernul Luca Niculescu / Prima reacție din PNL

Rebecca Popescu
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PSD va intra în Guvernul Luca Niculescu, a decis conducerea partidului, într-o ședință de peste două ore, au declarat pentru HotNews surse social-democrate. În aceeași ședință a fost votată și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în Cabinetul Niculescu.

  • Decizia luată de PSD va fi anunțată oficial de către Sorin Grindeanu, la ora 19.00.

Prima reacție din PNL după decizia PSD de a intra la guvernare

PNL nu va da un cec în alb niciunei propuneri de ministru din partea PSD care „a zburat în Mykonos, a fost la Monte Carlo cu Nordis sau este cunoscut după cutiile de pantofi” și va fi în „totală opoziție” față de social-democrați, a anunțat, miercuri, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.

Decizia PSD privind intrarea la guvernare

Consiliul Politic Național al PSD a supus la vot, în ședința de miercuri seară, trei variante:

  • intrarea în guvern cu miniștri
  • susținerea unui guvern tehnocrat
  • să nu voteze Guvernul Niculescu.

Decizia a fost ca PSD să intre în Guvernul Niculescu cu miniștri. Hotărârea a fost luată cu 8 abțineri. Decizia susținerii Guvernului Luca Niculescu a fost luată în unanimitate, au declarat pentru HotNews surse din PSD.

Lista miniștrilor pe care PSD îi va avea în Guvernul Niculescu

Consiliul Politic Naţional al PSD a votat și lista miniștrilor pe care partidul îi va avea în Guvernul condus de Niculescu. Votul a fost în unanimitate, conform acelorași surse.

PSD va avea 11 din cei 17 miniștri din Guvernul Luca Niculescu.

  1. Viceprim-ministru și Ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu
  2. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu
  3. Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
  4. Ministrul Muncii – Florin Manole
  5. Ministrul Economiei – Daniel Zamfir
  6. Ministrul Justiției – Radu Marinescu
  7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica
  8. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa
  9. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero
  10. . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu
  11. Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

Ceilalți 6 miniștri vor fi tehnocrați – la Finanțe, Educație, Cultură, Externe, Energie și la un minister nou înființat, Comunicații și Inteligență Artificială.

Luca Niculescu – cel de al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan – va depune joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.