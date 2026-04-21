„Alo, bunica?”: Schemele pe care le încearcă rușii din străinătate pentru a-și contacta rudele din țară

Mulți ruși ce trăiesc în afara țării încă se bazează pe Telegram și WhatsApp pentru a încerca să își contacteze rudele din Rusia, deși acestea au fost interzise oficial de autoritățile de la Moscova. Alții încearcă aplicații rusești sau servicii străine mai puțin populare, care nu au fost încă blocate, relatează Meduza.

„Sun la telefon, cu tarife de roaming. Un minut costă 79 de ruble (0,9 euro). E scump, desigur, dar e cea mai ușoară modalitate de a-mi contacta rudele mai în vârstă. Cu prietenii, folosesc VKontakte – o conversație simplă, fără detalii. Sau folosesc Telegram sau WhatsApp cu un VPN dacă am nevoie de o conversație mai intimă. Se pare că a devenit mai dificil; oamenii își dezactivează VPN-urile acum, pentru că nu pot accesa aplicațiile rusești”, a declarat pentru Meduza Vasili, un rus stabilit în Germania.

Alți ruși din străinătate spun că dificultățile sunt mult mai mari după ce autoritățile ruse au început să blocheze recent inclusiv serviciile VPN (Virtual Private Network), care permit utilizatorilor să își schimbe IP-ul pentru a arăta o altă locație decât cea în care se află. Serviciile VPN au devenit extrem de populare în Rusia pentru a ocoli restricțiile impuse de autorități față de aproape toate aplicațiile populare de mesagerie, anul acesta fiind vizată inclusiv Telegram.

Rușii din străinătate spun că n-au de gând să folosească aplicația de mesagerie a Moscovei

Moscova îi îndeamnă pe ruși să folosească în locul acestora MAX, o aplicație de mesagerie „națională”, dezvoltată de statul rus.

Sveta, o rusoaică din Israel, a explicat pentru Meduza ce înseamnă asta:

„Ne sunăm pe WhatsApp, dar funcționează îngrozitor. Apelurile telefonice nu merg. Mai putem comunica și pe imo. Deocamdată, asta încă funcționează. Dar rudele noastre nu se plâng, spun că aceste blocări sunt făcute din motive de securitate, pentru a ne proteja de dronele ucrainene. La care eu le spun: ‘dar de ce la noi, în Israel, nu închid internetul? La noi vin, totuși, și rachete, și drone’. Răspuns, desigur, nu există. Ultima dată chiar m-a enervat la culme când nepoata mea a spus să instalăm Max-ul rusesc și atunci vom putea comunica ușor. Nici vorbă, la naiba cu voi!!! Numai Max-ul ăla kaghebist îmi mai lipsea”.

„Este foarte dificil. În pofida tuturor eforturilor, legătura cu tatăl meu este practic imposibilă prin apeluri în aplicațiile de mesagerie (nu voi instala Max sub nicio formă!). Din păcate, el nu poate scrie mesaje. Sun fie direct de pe mobil, fie prin telefonie IP, folosind aplicația Mytello. Este scump și incomod. Chiar și apelurile către fratele meu nu reușesc de multe ori, pentru că internetul mobil este pur și simplu oprit. Comunicarea funcționează doar pe Wi-Fi”, a povestit și Mila, o rusoaică din Suedia.

Microsoft Teams, soluția neașteptată pentru contactarea rudelor din Rusia

Mașa, un rus stabilit în Germania, a povestit că a ajuns să comunice cu părinții săi doar prin aplicația Microsoft Teams, deoarece acestora le este teamă să configureze un serviciu VPN.

„Tata susține activ toate blocările, în timp ce mama preferă să schimbe subiectul. Prietenii mei folosesc un VPN și ținem legătura pe Telegram, ca de obicei. Toți prietenii mei IT-iști din Rusia folosesc un VPN”, a relatat acesta.

El a descris și o situație pe care a descris-o drept „exasperantă”: oricât de absurde ar fi toate acțiunile guvernului rus, generația mai în vârstă le susține. „Tata este convins că și în Europa toate aplicațiile de mesagerie și multe site-uri web sunt blocate și ‘e la fel peste tot’. Când îi subliniez că acest lucru nu este adevărat, pur și simplu șterge mesajele”, mai spune acesta.

Alexei, un rus din Australia, a spus la rândul său că vorbește cu mama sa prin Microsoft Teams, dar că nu a mai reușit să dea pentru ultima oară de bunica sa din cauza „blocajelor”.

„Să-i explic cum să folosească un VPN era imposibil – cu greu reușea doar să apese pe butonul de apel. M-a sunat pe WhatsApp înainte să moară, dar din cauza blocajelor nu s-a putut stabili conexiunea între dispozitive”, a povestit acesta pentru Meduza.

„A doua zi, mama mi-a scris că bunica a murit. Îi urăsc pe nemernici, pe toți funcționarii ruși care au provocat asta, inclusiv pe bătrânul din frunte, care i-a exasperat pe toți. Le doresc tot ce poate fi mai rău”, a mai spus el.

„Este complet imposibil să o contactez pe mama mea”

Un cititor anonim al Meduza a explicat în schimb că nici serviciul MAX promovat de statul rus nu este infailibil.

„Este complet imposibil să o contactez pe mama mea, în vârstă de 87 de ani. Singura opțiune deblocată rămasă este Max Messenger, dar nici măcar asta nu funcționează întotdeauna, pentru că mama nu aude întotdeauna apelurile și nu știe întotdeauna cum să răspundă la ele. O grămadă de rude trec pe la ea să bea o ceașcă de ceai, dar nu e nimeni care să o ajute cu conexiunea”.

Acesta a spus că este nevoit să se întoarcă frecvent în Rusia pentru a putea stabili o conexiune prin care să poată vorbi cu mama sa.

„Trebuie să-mi iau concediu, să obțin o viză și să zbor cu mii de euro via Turcia (dacă aeroportul nu este închis) de fiecare dată pentru a configura încă o aplicație de mesagerie, care nu mai funcționează după câteva săptămâni. Nu, nu pot să o duc pe mama în Germania pentru că legile germane interzic acest lucru. Nu, nu pot să-mi dau demisia de la ultimul loc de muncă și să mă întorc în Rusia, unde nu mai sunt cetățean”, a deplâns el.

Totuși, nu toți rușii ce trăiesc în afara țării natale spun că au dificultăți atât de mari în a lua legătura cu rudele rămase acasă.

„Ne sunăm prin VKontakte. Recent am configurat un proxy personal pe Telegram și l-am distribuit rudelor noastre. Până acum funcționează”, a declarat pentru Meduza Ivan, ce locuiește în Belgia.

„Nu există absolut nicio problemă. Vorbesc cu părinții mei la telefon. Nimeni nu mă împiedică să comunic cu rudele. Eu susțin pe deplin autoritățile ruse", a declarat Andrei din Armenia.








