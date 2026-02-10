Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia

Telegram este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția în exil, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații unui public larg, scrie publicația independentă rusă The Moscow Times.

Guvernul rus a început să „restricționeze parțial” Telegram în Rusia, a relatat marți postul RBC, citând o sursă din industria IT. Măsura are drept efect încetinirea funcționării serviciului aplicației în țară, scrie The Moscow Times.

Alte două surse din agențiile relevante au confirmat că Roskomnadzor, care anterior susținea că Telegram ajuta escrocii și teroriștii, va începe să încetinească funcționarea aplicației marți, 10 februarie.

The Moscow Times scria marți că serviciul de mesagerie se confruntă cu întreruperi grave pentru a doua zi consecutivă – numărul reclamațiilor utilizatorilor crescând brusc față de nivelul obișnuit. Oamenii raportează în principal probleme la încărcarea fișierelor media.

Pe 10 februarie, au fost raportate întreruperi în Moscova, Siberia și Extremul Orient: Okrugul Autonom Nenets, Magadan, Sahalin, Novosibirsk, Tomsk, Irkuțk, Tiumen, Sverdlovsk, Celiabinsk și alte regiuni.

Restricționarea a început de anul trecut

În august 2025, Roskomnadzor a blocat efectiv apelurile prin Telegram și WhatsApp, susținând că mesageria era utilizată pe scară largă de escroci și infractori care atrăgeau rușii în „activități de sabotaj și terorism”.

Din decembrie, rușii s-au plâns în număr mare de încetinirea serviciilor Telegram. Utilizatorii au raportat întârzieri la trimiterea de fotografii și videoclipuri, emoticoane și altele. În plus, pentru mulți utilizatori, serviciul nu s-a mai deschis deloc.

Pe 21 ianuarie, senatorul Artem Șeikin a anunțat că autoritățile încetineau „treptat” funcționarea aplicației de mesagerie, deoarece reprezentanții acesteia ignoră cererile guvernului de a combate fraudele și terorismul.

Mihail Klimarev, directorul Internet Defense Society, a remarcat anterior că autoritățile urmează scenariul YouTube, introducând treptat restricții asupra aplicației de mesagerie și făcând utilizarea acesteia din ce în ce mai dificilă.

Kremlinul pregătește o platformă proprie

Reuters a scris tot marți, citând agenția rusească RIA, că Telegram riscă amenzi de până la 64 de milioane de ruble (0,82 milioane de dolari) în cadrul a opt ședințe de judecată care vor avea loc în Rusia.

Amenzile au legătură cu presupusele eșecuri ale Telegram de a elimina informațiile cerute de legislația rusă.

Telegram, fondată de antreprenorul de origine rusă Pavel Durov, este un canal extrem de important pentru comunicările private și publice din și despre Rusia. Toate tipurile de surse de știri, inclusiv Kremlinul și opoziția exilată, o utilizează în mod constant pentru a distribui informații instantaneu unui public larg.

În iunie, președintele Vladimir Putin a semnat o lege prin care se creează o platformă digitală națională centrată pe aplicația de mesagerie Max, dezvoltată de stat și integrată cu serviciile guvernamentale. Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că această platformă ar putea permite supravegherea în masă.

După debutul invaziei la scară largă în Ucraina, Rusia a blocat sau a restricționat aplicațiile occidentale de mesagerie sau platformele sociale.

Pe măsură ce restricțiile se extind, mulți ruși se bazează din ce în ce mai mult pe rețelele private virtuale (VPN) pentru a ocoli cenzura statului și pentru a accesa serviciile blocate sau restricționate.