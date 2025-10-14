Altex a anunțat în ce perioadă va organiza Black Friday 2025

Altex, unul dintre cei mai mari retaileri din România, a anunțat că Black Friday 2025 va începe la final de octombrie și va ține trei săptămâni. La final de septembrie, eMAG a comunicat faptul că va ține Black Friday pe 7 noiembrie.

Altex a anunțat că va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, ceea ce înseamnă o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se va ține Black Friday și la celelalte două companii din grup: Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele incluse în campanie vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex, iar compania promite că ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Altex are 135 de magazine în țară.



În decembrie 2024 Altex a anunțat că preia lanțul de magazine de bricolaj și materiale de construcții Brico Depot, pentru 70 milioane euro, iar tranzacția a fost finalizată în luna mai.

Sursa foto: Dreamstime.com