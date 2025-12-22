Am gătit 7 zile doar din produse reduse, apropiate de expirare, și am economisit mai mult decât credeam

Risipa alimentară nu este doar un concept abstract în rapoartele europene, ci o realitate de zi cu zi. În România, un adult aruncă în medie aproximativ 70 de kilograme de mâncare pe an, de cele mai multe ori pentru că nu planifică mesele, cumpără prea mult sau nu folosește la timp ce are deja în frigider.

În acest context, am încercat timp de o săptămână un experiment simplu: șapte rețete făcute exclusiv din produse aflate în vânzare accelerată la Kaufland. Argumentul principal nu a fost doar curiozitatea sau economisirea banilor, ci ideea că un consumator obișnuit poate reduce risipa alimentară dacă își schimbă puțin obiceiurile. Produsele reduse nu sunt inferioare ca gust sau calitate, ci doar mai aproape de termenul de expirare, iar în multe cazuri pot deveni baza unor mese foarte bune.

Kaufland folosește acest mecanism de ani buni, ca parte din strategia lor de sustenabilitate: monitorizare strictă a stocurilor, reduceri treptate pentru produsele aproape de termen și colaborări constante cu ONG-uri pentru alimentele sigure, dar nevândute. În 2025, compania marchează douăzeci de ani în România, perioadă în care a extins la nivel național atât rețeaua de magazine, cât și programele de reducere a risipei și sprijin pentru comunități.

