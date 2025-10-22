„Am încredere deplină în Trump”. Șeful NATO respinge îngrijorările legate de tensiunile dintre președintele SUA și omologul ucrainean

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat miercuri îngrijorările legate de tensiunile dintre Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reiterându-și în același timp convingerea că „doar” liderul american SUA poate să facă pace între Moscova și Kiev, relatează AFP.

Aflat într-o vizită la Washington la doar câteva zile după discuțiile tensionate dintre Trump și Zelenski, Rutte s-a întâlnit cu membri ai Congresului SUA și apoi a mers la Casa Albă.

Întrebat dacă vizita sa la Washington este un semn că discuțiile Trump-Zelenski de săptămâna trecută au fost un „dezastru”, Rutte a spus că nu, descriind întrevederea dintre președinții Statelor Unite și Ucrainei drept „o întâlnire reușită”.

După ce s-a întâlnit cu senatorii, șeful NATO le-a spus reporterilor că deplasarea sa în SUA a fost planificată dinainte și a avut loc după i-a trimis un mesaj președintelui SUA în care solicita „să discute despre cum putem acum să punem în aplicare viziunea sa privind pacea în Ucraina”.

„Am încredere deplină în președintele Trump și este singurul care poate realiza acest lucru”, a spus Rutte când a fost întrebat dacă președintele rus Vladimir Putin l-a convins pe omologul său american să își atenueze poziția față de Moscova.

„Leadershipul lui aici este crucial. Îl oferă în mod clar și trebuie să dialogheze cu toți liderii. Trebuie să dialogheze cu Putin, trebuie să dialogheze cu Zelenski”, a explicat secretarul general al NATO.

Discuțiile despre Tomahawk, încă în desfășurare

Senatorul republican Thom Tillis, care a vorbit cu reporterii alături de Rutte, a declarat că încă sunt în desfășurare discuții cu privire la o eventuală furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina.

Trump s-a întâlnit cu Zelenski vineri la Casa Albă, dar întâlnirea – pe care un înalt oficial ucrainean a descris-o ca fiind „tensionată” – s-a încheiat fără un anunț privind furnizarea de rachete Tomahawk către Kiev.

Discuțiile „nu au fost ușoare”, a spus oficialul ucrainean.

Președintele SUA urma să aibă un summit cu omologul său rus la Budapesta, dar Casa Albă a declarat marți, după o discuție purtată luni de șefii celor două diplomații, că Trump nu are de gând să aibă o întâlnire cu Putin „în viitorul apropiat”. Liderul american a spus că nu dorește o întâlnire irosită, lucru pe care Moscova susține, de asemenea, că vrea să-l evite.