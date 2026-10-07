Am întrebat lideri şi experţi de la Impact SEE cum ne pregătim pentru un viitor pe care nu-l putem anticipa

Cum te pregătești pentru un viitor pe care nu-l mai poți anticipa? Am căutat răspunsul la IMPACT SEE, unul dintre cele mai importante evenimente de business și tehnologie din Europa de Sud-Est, care a adus la București peste 200 de lideri, antreprenori, experți și speakeri internaționali din domenii foarte diferite și 3000 de participanți.

Timp de două zile, IMPACT SEE a pus în aceeași conversație teme care ne influențează deja viața și care vor conta tot mai mult în următorii ani, de la inteligență artificială și economie până la educație, știință și performanță. Dincolo de discuțiile de pe scenă, evenimentul a creat și ocazia unor întâlniri și discuții între oameni care privesc viitorul din perspective complet diferite.

Am vorbit cu patru dintre invitații IMPACT SEE: Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Universitatea Stanford și autoarea cărții „Dopamine Nation”, Horia Tecău, tenismen medaliat olimpic, autor și specialist în performanță mentală, Raluca Negulescu-Balaci, director executiv UiPath Foundation, și Georgi Nenov, creator The Superhuman Podcast, care a avut peste 500 de invitaţi.

I-am întrebat cum se pregătesc pentru un viitor greu de anticipat, ce crede fiecare că va trebui să învățăm în următorii ani și de ce contează întâlnirile precum IMPACT SEE într-o perioadă în care schimbările din jurul nostru se succed atât de repede.

Articol susținut de Impact SEE