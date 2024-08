„Am născut la Spitalul Pantelimon din București, iar copilul a avut clavicula ruptă și pareză. Feriți-va de acest spital!”

Lipsa de emapatie față de suferințele unei gravide în travaliu și cadre medicale nu tocmai interesate de paciente sunt din păcate o constantă în multe spitale din România. Este și cazul unei mămici care și-a adus pe lume copilul la Spitalul Pantelimon din București și care a ținut să povestească în detaliu cum a decurs nașterea ei în aceast spital.

„Nașterea băiețelului meu a fost și va rămâne o traumă pe care nu o voi putea uita toată viața. Totul începe într-o sâmbătă dimineață, în jurul orei 11.00, când am avut dureri de spate și am decis să mergem la Spitalul Sfântul Pantelimon din București unde aveam o doctorita super, dar care a trebuit să plece în Franța cu o săptămână înainte să nasc.

Doctorița mea de la Spitalul Pantelimon m-a lăsat pe mâna unui alt medic, care în acea sâmbătă nu era în spital, așa că m-a văzut un medic rezident care mi-a făcut o ecografie și mi-a spus că bebe avea 2.900 grame.

Naștere la Spitalul Pantelimon. Stabilisem cezariana, dar am născut natural

I-am spus medicului rezident că stabilisem cezariana cu doamna doctor, din pricina unui streptococ care aducea cu sine complicații, însă mi-a spus că ne vor administra antibiotic și va fi ok, iar dacă mă hotărăsc la epidurală să o anunț.

M-am dus acasă, mi-am luat bagajul și după amiază m-am internat. Până la 23.00, totul a fost în regulă. Apoi mi-au rupt membranele și au început durerile. Am născut la ora 4.15 însă ultimele 3 ore au fost tragice, nu am putut sta jos de durere, m-am plimbat prin salon continuu și am crezut că am să leșin. Într-un final m-au urcat pe masa și a început chinul.

Copilul a rămas blocat

Două asistente m-au apăsat pe burtă aproape 20 de minute să mă ajute să scot copilul care rămăsese blocat, fără succes.

Citiți continuarea articolului pe site-ul nostru de parenting www.totuldespremame.ro