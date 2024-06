„Am născut în Belgia așa cum mi-am dorit: natural, în respect deplin. Cereți acest drept și în România”

„Am citit de-a lungul timpului multe povești de nașteri traumatizante în România și sper că acest text să aducă o mărturie în plus că se poate și altfel”, își începe povestea Alina, o mămică care și-a născut cele două fetițe în Belgia și are doar cuvinte de laudă pentru modul în care este organizat sistemul de sănătate de acolo. Mai jos, citiți mărturia mămicii care a a avut parte de o naștere naturală ce s-a derulat în respectul deplin al mamei și al copilului.

„Sper ca mărturia mea să încurajeze mămicile din România să-și ceară dreptul la o naștere respectuoasă, indiferent că e naștere naturală sau cezariană”, își începe mama mărturisirea.

„Am născut ambii copii în Belgia: prima fetiță, Mara, în februarie 2014 și a doua fetiță, Nora, în februarie 2019. La ambele nașteri mi-am dorit să nasc natural, fără epidurală, dar la prima n-am reușit, pentru că nu eram destul de pregătită. Ajunsesem în Belgia la 8 luni de sarcină și, deși făcusem cursuri prenatale în România, puterea contracțiilor m-a luat prin surprindere și am cerut epidurală de cum am ajuns în sala de nașteri – rezistasem deja 40 de minute în drumul spre maternitate cu contracții foarte dureroase, și nu am mai avut putere să mă lupt cu ele.

M-am pregătit temeinic pentru a doua naștere

La a doua sarcină mi-am zis că trebuie să reușesc fără epidurală, căci nu mi-a plăcut deloc să nasc cu anestezie – eram imobilizată la pat, iar anestezia a fost atât de puternică încât în momentul expulziei nu simțeam deloc contractile și nu știam cum să împing – din cauza asta expulzia a fost destul de lungă și fetița intrase în tahicardie, încât erau cât pe ce să folosească ventuza – dar din fericire n-a fost nevoie.

Așa că pentru al doilea copil am decis să mă pregătesc temeinic ca să pot naște așa cum îmi doresc. La primul consult de sarcină, ginecoloaga m-a întrebat dacă vreau ca sarcina să fie urmărită de ea sau de o moașă. La început am fost surprinsă, nu știam că e posibil, dar doctorița m-a asigurat că nu e nicio problemă atâta timp cât am o sarcină fără probleme de sănătate, așa că am ales să merg pe mâna moașelor – a fost cea mai bună decizie!

Am ales un cabinet de moașe independente din Bruxelles – sunt o echipă de șase moașe – la trei din ele mergeam la controlul medical și cu celelalte trei făceam cursurile de pregătire pentru naștere, urmând ca cea care va fi de garda când voi intra în travaliu să mă asiste la naștere.

Casa de naștere, cu moașe, în spital

Am uitat să vă spun că în Belgia există spitale care acceptă ca moașa care te-a urmărit în timpul sarcinii să vină să te asiste la naștere, sau poți naște acasă, sau într-o casă de nașteri – „maison de naissance”. Am ales să nasc într-un spital universitar din Bruxelles care de câțiva ani a creat un departament foarte interesant – o casă de nașteri în cadrul spitalului, se numește Cocon.

În serviciul respectiv se naște natural doar cu moașele – nu se fac proceduri medicale, deci nu poți face epidurală- și ai la dispoziție o cameră confortabilă unde poți naște cum vrei tu, dotată cu cadă, un pat mare, draperii groase pentru a crea o atmosferă intimă, CD player ca să aduci ce muzică vrei tu, mingi și tot ce mai trebuie pentru travaliu și naștere.

Pregătirea nașterii, o adevărată plăcere

Avantajul acestui departament este că în caz că există probleme medicale, sau mama nu mai poate și cere epidurală, atunci este transferată imediat în cadrul maternitații, unde se fac toate intervențiile necesare, iar moașa merge cu ea.

A fost o adevărata plăcere să mă pregătesc pentru naștere cu echipa de moașe pe care am ales-o: vizitele medicale durau o oră, nu doar 10-15 minute ca la ginecolog – timp în care se verificau toți parametrii medicali și se discutau micile neplăceri legate de sarcină, tot moașele fiind cele care îmi făceau trimiterile pentru analize medicale sau ecografii.

Se insistă ca la naștere mama să se simtă în siguranță

Ședințele de pregătire pentru naștere le-am făcut împreună cu soțul – pentru că în Belgia tații asistă la naștere – și au fost foarte utile și interesante: mai întâi teorie despre fiziologia nașterii, apoi modalități de gestionare a durerii, poziții pentru travaliu și naștere – unde tatălui i se explică cum o va putea ajuta pe mămică la momentul respectiv, haptonomie și hipno-naștere – nu e chiar hipnoză ci mai degrabă exerciții de meditație care te ajută să te detașezi cumva de lumea reală în timpul nașterii.

