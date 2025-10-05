„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie pentru a-ți distruge viața”. Pericol tot mai mare pentru adolescenți, cum acționează infractorii

Valul de escrocherii care vizează adolescenții din SUA și Europa este în creștere. Tinerii sunt păcăliți să trimită poze intime, iar apoi șantajați, sub amenințarea că vor fi făcute publice, scrie BBC.

„Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie pentru a-ți distruge viața”. Acest mesaj a fost primit pe rețelele sociale de către americanul Evan Boettler, de la cineva pe care îl credea o fată, dar care era, de fapt, un escroc.

La doar 90 de minute după primirea primului mesaj, adolescentul de 16 ani și-a luat viața.

„Sextortion” sau șantajul sexual este una dintre infracțiunile online cu cea mai rapidă creștere. Victimele, adesea adolescenți din SUA și Europa, sunt păcălite să trimită fotografii sau videoclipuri intime, pe care escrocii amenință că le vor distribui public dacă nu sunt plătiți.

Familia lui Evan Boettler a fost șocată de moartea prematură a băiatului. „Când ne-au spus în cele din urmă în acea seară că a murit, nu avea niciun sens. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla asta familiei noastre”, a povestit Kari, mama lui Evan.

Aproape doi ani mai târziu, durerea familiei Boettler este încă vie, iar căutarea răspunsurilor s-a soldat cu frustrare. Platformele de socializare, precum Meta, refuză să divulge informații fără un mandat judecătoresc, pe care familia încă nu îl are, în ciuda presiunilor exercitate asupra FBI.

Tineri din Nigeria, în spatele păcălelilor

În anii care au trecut de la moartea lui Evan, autoritățile au făcut puține progrese. A existat, însă, o pistă crucială: la un moment dat, escrocul a cerut datele de conectare la Facebook ale lui Evan, iar când le-a folosit, a lăsat în urmă o adresă IP.

Această amprentă digitală a condus jurnaliștii BBC în mai multe locații din Nigeria, cel mai frecvent în orașul cel mai populat, Lagos.

Acolo, au aflat, de la un tânăr care practică astfel de escrocherii, care este mecanismul.

„Îți creezi un cont de fată folosind nume false generate de un generator”, a povestit Ola, un tânăr care se ocupă cu astfel de escrocherii. „Este un site de unde poți obține nume de persoane din țara dorită.”

Odată ce profilul este creat, începe vânătoarea. Băieții de la celălalt capăt al ecranului devin nimic mai mult decât nume de utilizator pentru escrocii care trimit mesaje la sute de persoane pe zi, în speranța că una dintre ele le va trimite bani.

„Nu mă simt rău pentru că am nevoie de bani”, a răspuns Ola în momentul în care i se pune în vedere faptul că poate distruge o viață.

Ola nu putea să creadă că un adolescent britanic sau american nu ar putea să plătească. În mintea lui, faptul că s-au născut în Occident însemna automat că erau privilegiați.

Numărul cazurilor a explodat în SUA

În Statele Unite, numărul de sesizări privind șantajul sexual adresate FBI-ului s-a dublat în ultimii trei ani, ajungând la un maxim de 55.000 în 2024. În Marea Britanie, Agenția Națională de Combatere a Criminalității primește 110 sesizări în fiecare lună.

Companiile de social media afirmă că iau măsuri, dar criticii lor susțin că ar putea interveni mai agresiv. Meta a declarat în 2024 că a eliminat 63.000 de conturi de care se ocupau cu astfel de escrocherii cu legături în Nigeria într-o singură acțiune, inclusiv 2.500 care făceau parte dintr-o rețea coordonată care viza adolescenții occidentali.

Un purtător de cuvânt al Meta a afirmat că compania luptă agresiv împotriva acestui fenomen, destructurând rețelele de escroci și sprijinind forțele de ordine.

În România, numărul telefonic național pentru copii este 119. Acesta este un număr unic, gratuit și confidențial, unde copiii pot cere ajutor în situații de abuz, exploatare, neglijare sau orice formă de violență.

