Am testat 5G+ la metrou: primele stații din București unde ai net cât să descarci filme și seriale

Metroul din București este locul în care am învățat că semnalul dispare exact când ai mai mare nevoie de el. Indiferent de rețea sau de telefon, subteranul și mai ales tunelurile au rămas ani la rând un fel de zonă în care datele mobile sunt un lux. De aceea m-a interesat imediat când Orange Romania a anunțat că aduce 5G+ direct în stațiile de metrou. Promisiunea era simplă: viteze de până la 1 Gbps acolo unde până ieri era uneori destul de greu să încarci clipuri de mari dimensiuni.

Am mers la Piața Victoriei ca să văd dacă tehnologia asta chiar funcționează în viața reală și dacă poate schimba felul în care folosim telefonul în subteran. În prezent, 5G+ este activ în Piața Victoriei pe ambele peroane, în Aviatorilor și în Piața Romană, după ce a fost instalat anterior în Preciziei și Păcii. Și la câteva zile după ce am făcut testele, au fost activate și la Piața Unirii 1 și Pipera, dar și la Aurel Vlaicu și Tineretului. Semnalul începe să acopere nu doar stațiile, ci și tunelurile dintre ele, ceea ce promite un tip de continuitate pe care nu am avut-o niciodată până acum în metrou.

Am documentat totul prin Speedtest pe peroane, streaming, gaming, download și upload de fișiere mari. Rezultatele sunt, sincer, peste ce mă așteptam. Viteze care depășesc uneori wi-fi-ul de birou, stabilitate crescută chiar și pe 4G și o experiență de utilizare care transformă metroul într-un loc în care îți poți continua liniștit orice faci online. Am pus toate testele în videoul de sus. E prima dată când pot să spun că netul din metrou nu doar că există, dar chiar funcționează. Iar planul Orange este ca până la finalul lui 2026 tehnologia 5G+ să acopere întregul metrou.

Articol susținut de Orange Romania