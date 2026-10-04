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Am urcat prima dată într-un tren austriac acum 25 de ani. Ce m-a uimit atunci lipsește și azi din România / În mod surprinzător, nu doar banii fac diferența

Reporter

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Din Curtici, ultima gară înainte de granița de vest, până în Austria sunt mai puțin de 450 de kilometri de cale ferată. Pe acești kilometri e cuprinsă, de fapt, o diferență de 30 de ani. Alte trenuri, alte gări, alte șine, alte viteze. În tot acest timp, Austria a făcut multe dintre lucrurile pe care România nu a reușit să le facă sau pe care nici nu și-a dorit să le facă. 

  • Cum a reușit Austria în ultimii 30 de ani să-și reinventeze rețeaua feroviară, plecând dintr-un punct în care semăna mult cu România de azi.
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