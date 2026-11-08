„Am văzut cum se trăgea pe geamul mașinii și ieșea fum”. Martori descriu scenele de la locul atacului armat din Cracovia

Atacul armat a avut loc sâmbătă, într-una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, un loc foarte aglomerat și care este, totodată, o destinație turistică populară. Martori citați de BBC și Reuters au vorbit despre scenele de panică și haos.

Toate informațiile despre atacul din Piața centrală din Cracovia, LIVE pe HotNews.

Un bărbat de 25 ani, de naționalitate poloneză, despre care autoritățile cred că a fost influențat de „ideologii de extremă dreapta”, a ucis șase persoane în piața centrală a orașului Cracovia, din sudul Poloniei, înainte de a fi împușcat și arestat de poliție.

A tras la întâmplare dintr-o mașină, în care autoritățile au găsit „numeroase arme și muniție”. La momentul atacului, purta „îmbrăcăminte de tip militar”, dar oficialii au precizat că nu era soldat.

Un șoc pentru o națiune care se credea mai sigură

Scenele cu sânge și trupuri pe stradă în inima istorică a uneia dintre principalele atracții turistice ale Poloniei au șocat o națiune care, multă vreme, s-a considerat mai sigură decât vecinii săi din Europa de Vest – țări care au fost martorele unor astfel de atacuri în trecut, notează Reuters.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arătau oameni fugind în timp ce se auzeau focuri de armă și sirenele poliției răsunau. Un alt videoclip arăta două persoane întinse pe pavajul pătat de sânge și trecători care încercau să le resusciteze. O a treia persoană zăcea nemișcată pe pământ în apropiere.

„Am văzut cum se trăgea din fereastra de pe partea șoferului și ieșea fum. Am alergat spre secția de poliție din piața principală. Când am dat buzna înăuntru, era plină de oameni care se ascundeau pe podea”, a declarat pentru site-ul de știri Interia un bărbat care s-a prezentat doar ca Konrad și care a fost martor la împușcături.

Un alt bărbat de 67 de ani, pe nume Julek, a declarat pentru Reuters că a văzut o mașină de culoare închisă apărând brusc, după care șoferul a început să tragă asupra unui grup de oameni și a plecat cu mașina.

„Dacă am fi ajuns cu două minute mai devreme, putea fi noi împușcați”, a spus el.

„S-au tras multe focuri”

Jonathan Balshaw, din Ipswich, UK, se afla acolo împreună cu iubita sa poloneză, Dominika. Cuplul era în fața Bazilicii Sfânta Maria, într-un colț al pieței, când au început împușcăturile.

„Am alergat pe lângă biserică, am intrat pe ușa laterală și ne-am ascuns împreună cu alte câteva persoane până când focurile de armă s-au oprit”, a spus Jonathan pentru BBC.

„S-au tras multe focuri, peste 20, care păreau să provină de la mai multe arme de foc diferite – se auzeau două sunete distincte”, a continuat el.

Caitlin Shasby, din Newcastle, a sosit vineri la Cracovia împreună cu prietenul ei, Jon, pentru un weekend prelungit.

Ea a spus că au auzit focuri de armă din camera lor de hotel, dar nu erau siguri ce se întâmplă până când au fost sunați de personalul hotelului, care le-a spus să „rămână în camere până la noi instrucțiuni”.

După ce a ajuns la Cracovia, premierul Donald Tusk a declarat că „până acum, în Polonia nu am mai avut cazuri atât de drastice de terorism… căci așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieților omenești, aici, la Cracovia”.