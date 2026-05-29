Tir de acuzații din partea Ambasadei Ruse la București la adresa României

Ambasada Rusiei la București a lansat vineri o serie de acuzații la adresa autorităților române, după convocarea ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul Afacerilor Externe și decizia de închidere a Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța. Misiunea diplomatică a transmis că România nu a prezentat dovezi privind proveniența dronei care s-a prăbușit la Galați și au avertizat că măsura luată de București „va fi urmată de măsuri de răspuns”.

„Pe data de 29 mai 2026, Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României în contextul prăbușirii a unui vehicul aerian fără pilot presupus a fi rusesc asupra unui bloc din Galați”, a transmis Ambasada Rusiei într-o postare pe Facebook.

Misiunea diplomatică susține că, „fără niciun temei”, ambasadorului i-a fost comunicată decizia de declarare persona non grata a consulului rus la Constanța și de închidere a Consulatului General al Federației Ruse.

Ambasada Rusiei transmite că partea română nu a oferit explicații privind coordonatele punctului de pătrundere a dronei în spațiul aerian românesc, traiectoria, altitudinea și viteza de zbor ale acesteia.

„Grăbindu-se să formuleze acuzații nefondate și lipsite de obiectivitate la adresa Rusiei, partea română, în cadrul întrevederii, la fel ca și în situațiile similare anterioare, nu a fost în măsură să răspundă la niciuna dintre întrebările concrete referitoare la incident”, se arată în comunicat.

Ambasada Rusiei mai susține că autoritățile române nu au explicat modul în care au stabilit proveniența dronei și nici de ce aceasta nu a fost neutralizată înainte de impact.

„Nu au fost explicate în mod convingător motivele pentru care Forțele Aeriene Române, care doboară cu succes ținte mult dincolo de granițele țării, conform unei practici deja consacrate, nu au întreprins nimic pentru neutralizarea dronei pe propriul teritoriu”, au spus diplomații ruși, făcând referire la avionul militar românesc F-16 din forța NATO de poliție aeriană pentru țările baltice care a doborât luna aceasta în Estonia o dronă ucraineană.

„A avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev”

„Toate acestea indică faptul că, în realitate, a avut loc o nouă provocare a regimului de la Kiev, care încearcă prin toate mijloacele să atragă NATO într-un război cu Rusia”, susține Ambasada Rusiei.

Misiunea diplomatică afirmă, de asemenea, că incidentul din Galați „nu poate fi interpretat nici măcar aproximativ drept o acțiune ostilă a Rusiei împotriva României” și acuză existența unei „isterii anti-ruse” în spațiul politic și mediatic.

„Orice alte afirmații care provoacă alimentarea isteriei anti-ruse în spațiul politic și mediatic local nu pot fi considerate decât propagandă manipulatoare, menită să complice și mai mult relațiile ruso-române”, a transmis Ambasada.

Partea rusă avertizează că decizia României privind Consulatul General al Federației Ruse de la Constanța va avea consecințe.

„Părții române i s-a adus la cunoștință faptul că decizia sa privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns”, se mai arată în mesaj.

Putin: „Nu știu ce fel de dronă a explodat în România”

Președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării vineri dacă drona care s-a prăbușit într-un bloc din Galați provenea din Rusia și a sugerat că ar fi putut fi o dronă ucraineană.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a declarat Putin, citat de Kyiv Post.

România acuză Rusia pentru incident. Incidentul de la Galați în care două persoane au fost rănite s-a produs după ce o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, a precizat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la finalul ședinței CSAT.

El a subliniat că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei”.

LIVE Dronă rusească, prăbușită peste un bloc din Galați. Nicușor Dan a mers la fața locului / România a anunțat primele măsuri împotriva Rusiei / Toate informațiile