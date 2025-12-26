Ambasada SUA, bilanț al cooperării cu România în 2025: „O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide”

Steagul Americii și cel al României. Sursa foto: Dreamstime.com

„În 2025, Statele Unite și România au lucrat cot la cot pentru a întări securitatea regională și a consolida poziția NATO pe flancul estic”, a transmis vineri ambasada Statelor Unite ale Americii la București într-un mesaj dedicat cooperării româno-americane în anul ce stă se încheie.

„O Americă mai puternică se clădește prin alianțe solide, angajamente credibile și cooperare constantă cu partenerii cheie”, se arată în postarea Ambasadei SUA la București, publicată pe contul oficial de Facebook.

Diplomații americani amintesc mai multe evenimente care au avut loc în 2025:

Summitul NATO, unde aliații au aprobat propunerea președintelui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, întărind capacitatea de descurajare a Alianței.

Exercițiul Saber Guardian 25, care a sporit interoperabilitatea și coordonarea operațională între forțele participante.

Participarea Forțelor Aeriene ale SUA la Bucharest International Air Show, consolidând cooperarea în domeniul apărării aeriene.

Exercițiul Sea Breeze 2025, care susține securitatea Mării Negre împreună cu partenerii regionali.

„Aceste acțiuni reprezintă doar o parte din eforturile depuse în 2025 pentru a întări securitatea transatlantică și pentru a asigura că Statele Unite și aliații săi rămân pregătiți, capabili și hotărâți să apere interesele comune”, încheie Ambasada SUA la București.

