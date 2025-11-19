Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă a fost semnalată în spațiul național al Republicii Moldova și al României

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm incidentul produs în noaptea de marți spre miercuri, când spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă, transmite Moldpres, conform Agerpres. În aceeași noapte, autoritățile române au anunțat că o dronă a pătruns aproximativ opt kilometri în spațiul aerian al României, fiind ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu.

Agenția de presă menționează că în acest sens a fost convocat ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a i se transmite un protest oficial și ferm al autorităților moldovenești.

Potrivit MAE, autoritățile moldovenești califică acest incident drept o încălcare gravă a suveranității naționale și o amenințare majoră la adresa securității cetățenilor și stabilității regionale.

MAE reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea Republicii Moldova și subliniază necesitatea respectării stricte a suveranității și integrității teritoriale a țării.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că, în urma schimbului de informații cu partenerii din Ucraina și România, s-a confirmat survolarea spațiului aerian național de către o dronă.

Aparatul de zbor nu a fost detectat de sistemele de monitorizare a spațiului aerian din cauza altitudinii mici de zbor.

Și președintele Parlamentului R.Moldova, Igor Grosu, a condamnat atacul nocturn cu drone și rachete ruse asupra Ucrainei. Oficialul a reiterat că „Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferință milioanelor de ucraineni”.

„Un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei s-a produs în această noapte. Ucraina continuă să trăiască în coșmar. Nu trebuie să uităm acest lucru. În țara vecină, zilnic, se întâmplă atrocități, în cadrul unui război barbar purtat de Rusia. Moldova este alături de Ucraina și pledează pentru oprirea imediată a acestui război care aduce suferință milioanelor de ucraineni”, a declarat Igor Grosu.

Atacul rus din noaptea de marți spre miercuri a vizat regiunea ucraineană Harkov. Întreg teritoriul Ucrainei se afla în stare de alertă aeriană.

Rusia atacă zilnic Ucraina cu drone sau rachete. Sunt vizate mai ales infrastructurile energetice, generând temeri privind o iarnă grea în Ucraina. La rândul său, Kievul vizează cu regularitate depozite și rafinării de petrol, dar și alte instalații de partea rusă.

Traseul dronei

Mai multe aeronave militare au supravegheat, în noaptea de marți spre miercuri, spațiul aerian european, urmărind o dronă care a survolat atât o zonă din Republica Moldova, cât și spațiul aerian ucrainean, pe fondul unui nou atac al Rusiei împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Primele aparate de zbor care au monitorizat zona de frontieră a Uniunii Europene au fost două aeronave germane de luptă Eurofighter Typhoon, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, care au decolat din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, la ora 00:25.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT, la ora 00:20, pentru populația din nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ opt kilometri în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov, localitate situată pe malul ucrainean al Dunării, spre Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar, ultimele două sate fiind pe malul românesc al Dunării.

„Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj RO-ALERT în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriana Câmpia Turzii”, se specifică în același comunicat.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

„Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren”, se mai menționează în comunicatul MApN.

Sursa foto: Dreamstime.com