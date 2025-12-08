Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, un veteran al misiunii, a murit. Fusese decorat de Putin în 2024

Alexander Matsegora, la un eveniment din mai 2018. Credit: KIM Won-Jin / AFP / Profimedia

Aleksandr Mațegora, ambasador al Rusiei în Coreea de Nord din 2014, care a petrecut decenii în acest stat izolat și a supravegheat recent o înflorire a relațiilor dintre Moscova și Phenian, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, potrivit AFP și The Moscow Times.

Ambasadorul fusese văzut ultima oară în public marțea trecută, când s-a întâlnit cu studenții ruși din Moscova care învață limba coreeană.

Ministerul rus al afacerilor externe a făcut anunțul luni, la două zile după deces, fără să dezvăluie cauza.

„Vom prețui în inimile noastre memoria remarcabilului diplomat și patriot rus, care a adus o contribuție serioasă la stabilirea și dezvoltarea unui parteneriat strategic cuprinzător între Rusia și Coreea de Nord”, a declarat ministerul. „Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi”, se mai arată în comunicat.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat anul trecut un acord care prevede ajutor reciproc în cazul în care una dintre țări se confruntă cu o „agresiune”, un pact strategic convenit în contextul apropierii care a avut loc între cele două țări pe fondul impasului din relațiile cu Occidentul.

După semnarea acordului de parteneriat, Phenianul a trimis mii de soldați în regiunea Kursk din Rusia pentru a respinge ofensiva ucraineană care a avut loc acolo.

Ambasadorul a fost decorat de Putin în 2024

Agenția rusă de știri TASS scrie că Mațegora s-a născut în 1955, iar în 1978 a absolvit Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. S-a alăturat corpului diplomatic în 1999 și a deținut diverse funcții, atât la sediul central al Ministerului de externe, cât și în străinătate.

În perioada 2005-2006 a fost șef de secție în primul departament pentru Asia din cadrul ministerului, iar între 2006 și 2011 a fost ministru-consilier al ambasadei Rusiei în Coreea de Nord.

Mațegora, care vorbea și engleză, și coreeană, a fost director adjunct al departamentului pentru Asia în perioada 2011-2014. În 2014 a preluat conducerea ambasadei de la Phenian.

În februarie 2024, Vladimir Putin l-a decorat cu Ordinul Alexandr Nevski.