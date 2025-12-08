Sari direct la conținut
Actualitate

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, un veteran al misiunii, a murit. Fusese decorat de Putin în 2024

HotNews.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, un veteran al misiunii, a murit. Fusese decorat de Putin în 2024
Alexander Matsegora, la un eveniment din mai 2018. Credit: KIM Won-Jin / AFP / Profimedia

Aleksandr Mațegora, ambasador al Rusiei în Coreea de Nord din 2014, care a petrecut decenii în acest stat izolat și a supravegheat recent o înflorire a relațiilor dintre Moscova și Phenian, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, potrivit AFP și The Moscow Times.

Ambasadorul fusese văzut ultima oară în public marțea trecută, când s-a întâlnit cu studenții ruși din Moscova care învață limba coreeană.

Ministerul rus al afacerilor externe a făcut anunțul luni, la două zile după deces, fără să dezvăluie cauza.

„Vom prețui în inimile noastre memoria remarcabilului diplomat și patriot rus, care a adus o contribuție serioasă la stabilirea și dezvoltarea unui parteneriat strategic cuprinzător între Rusia și Coreea de Nord”, a declarat ministerul. „Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor săi”, se mai arată în comunicat.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat anul trecut un acord care prevede ajutor reciproc în cazul în care una dintre țări se confruntă cu o „agresiune”, un pact strategic convenit în contextul apropierii care a avut loc între cele două țări pe fondul impasului din relațiile cu Occidentul.

După semnarea acordului de parteneriat, Phenianul a trimis mii de soldați în regiunea Kursk din Rusia pentru a respinge ofensiva ucraineană care a avut loc acolo.

Ambasadorul a fost decorat de Putin în 2024

Agenția rusă de știri TASS scrie că Mațegora s-a născut în 1955, iar în 1978 a absolvit Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. S-a alăturat corpului diplomatic în 1999 și a deținut diverse funcții, atât la sediul central al Ministerului de externe, cât și în străinătate.

În perioada 2005-2006 a fost șef de secție în primul departament pentru Asia din cadrul ministerului, iar între 2006 și 2011 a fost ministru-consilier al ambasadei Rusiei în Coreea de Nord.

Mațegora, care vorbea și engleză, și coreeană, a fost director adjunct al departamentului pentru Asia în perioada 2011-2014. În 2014 a preluat conducerea ambasadei de la Phenian.

În februarie 2024, Vladimir Putin l-a decorat cu Ordinul Alexandr Nevski.

Alegeri București 2025: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro