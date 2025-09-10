Ambasadorul SUA la NATO după prezența dronelor rusești în Polonia: „Ne vom apăra aliații” / „Pentru prima dată în istorie, Rusia s-a confruntat cu NATO pe teritoriul european” – comentator polonez

„Suntem alături de aliații noștri în fața încălcărilor spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a scris miercuri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, pe platforma X.

Declarația ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, este prima reacție a Statelor Unite, remarcă ziarul polonez Gazeta Wyborcza. Fondat în 1989, Gazeta Wyborcza a fost ziarul Solidarității, mișcarea sindicală care a contribuit major la căderea comunismului nu numai în Polonia, ci și în toată Europa de Est.

Publicația de la Varșovia consemnează totodată că, până la ora publicării articolului, „Donald Trump tace”.

Reacția lui Whitaker a venit după ce în noaptea de luni spre marți un număr de 19 drone rusești, unele venind dinspre Belarus, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, fiind doborâte de avioanele NATO. Este primul incident de acest fel de când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

„Vestea bună este că statul polonez a acționat și a reușit să se apere. Vestea proastă este că aceasta nu este sfârșitul provocărilor rusești”, scrie în același ziar jurnalistul Bartosz T. Wieliński.

„Pentru prima dată în istorie, Rusia s-a confruntat cu NATO pe teritoriul european. Pentru prima dată, am asistat la o incursiune în masă a dronelor rusești în spațiul aerian al NATO și, pentru prima dată, forțele aeriene ale NATO au răspuns la această provocare cu foc”.

„Escaladarea comisă de Rusia este un fapt. Trăim un moment istoric și e dincolo de orice dubiu că de acum înainte, foarte repede, viața noastră se va schimba”, a mai adăugat jurnalistul de la Gazeta Wyborcza.