Ambulanţă care transporta un pacient, implicată într-un accident în zona Cotroceni / Doi răniți, trafic restricționat

Ambulanța implicată în accidentul de la Cotroceni. Sursa foto: Infotrafic via Știri pe Surse

O ambulanţă care transporta un pacient s-a răsturnat duminică, la Piaţa Leu din Capitală, după ce a fost lovită de o mașină condusă de o șoferiță. Asistenta şi femeia care conducea celălalt vehicul implicat au fost răniţiși duși la spital, anunță Brigada Rutieră.

Accidentul a avut loc în jurul orei 11.00.

„Din primele informații, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanță din cadrul SABIF, care transporta un pacient. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar și a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”.

La acest moment este restricționat total traficul rutier pe Șos. Cotroceni, de la Piața Leu către Splaiul Independenței.

„În continuare, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, precizează Brigada Rutieră.