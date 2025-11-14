Amenda anunțată de Garda de Mediu pentru Primăria Generală. „Calitatea mediului din Capitală riscă să ne ducă într-o situație de infrigement”

Vedere cu Bucureștiul de pe Foișorul de Foc, 13 septembrie 2024. Inquam Photos/ George Călin

Garda Națională de Mediu (GNM) a declarat, vineri, că Primăria Capitalei „nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului” în ceea ce privește calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea deșeurilor, o situație care are urmări „grave” și care poate „avea ca efect o acțiune de infringement împotriva României din partea Comisiei Europene”.

În urma unui control desfășurat în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie, GNM a anunțat vineri că „sancționează Primăria Municipiului București cu 100.000 lei pentru nerespectarea măsurilor privind calitatea mediului”.

GNM spune că, odată cu această nouă sancțiune, nivelul amenzilor dispuse începând din 2023 pentru Primăria Capitalei „depășește 550.000 de lei”.

„Trebuie să evităm sancțiunile majore din partea Comisiei Europene care se pot ridica la milioane de euro pentru calitatea precară a aerului din Capitală. Planul Integrat de Calitate a Aerului este prioritatea numărul unu și din informațiile pe care le-am obținut în urma controlului știm că acest document este în lucru”, a declarat comisarul general al GNM, Andrei Corlan.

„Primăria Generală trebuie să acționeze rapid”

Șeful GNM susține că „riscurile depășesc sfera protecției de mediu”.

„Calitatea aerului, spațiile verzi și gestionarea deșeurilor sunt cele trei linii directoare unde Primăria Generală trebuie să acționeze rapid. Riscurile depășesc sfera protecției mediului, pentru că putem vorbi despre o problemă de sănătate publică dar și una de ordin economic, dacă vorbim despre sancțiunile pecuniare care pot fi aplicate României de către Comisia Europeană, pentru neîndeplinirea obligațiilor de a asigura calitatea aerului”, a mai declarat Andrei Corlan.

GNM reclamă că „Registrul Spațiilor Verzi continuă să nu fie funcțional sau actualizat, împiedicând o gestionare corectă și protejarea arborilor existenți”, ceea ce „face practic imposibilă alocarea standardului minim european și legal de 26 m² de spațiu verde/locuitor”.

„De asemenea, comisarii au identificat terenuri aparținând domeniului public care prezintă stări avansate de neîntreținere, cu depozitări necontrolate de deșeuri și vegetație spontană”, se mai arată în comunicat.

„Sezonul de iarnă este critic în ceea ce privește calitatea aerului din Capitală”

GNM a transmis Primăria Capitalei că „trebuie să finalizeze și să aplice” Planul Integrat de Calitate a Aerului „până cel târziu în martie anul viitor”.

„Până pe 11 decembrie PMB trebuie să prezinte Planurile de Măsuri Urgente pentru Trafic și Încălzire Rezidențială. Așa cum am anunțat public, sezonul de iarnă este critic în ceea ce privește calitatea aerului din Capitală, pentru că dispersia particulelor nocive este afectată de condițiile de temperatură”, a conchis GNM.