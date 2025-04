Amenințat pentru că am pus o întrebare

Şefa POT, Anamaria Gavrilă, nu răspunde la întrebările presei și spune că dă în judecată. „Faceți materialul. Vom pregăti și noi cazul în instanţă”.

În martie, un tribunal din Rusia l-a condamnat la opt ani de închisoare cu executare pe jurnalistul Vladimir Osecikin, într-un dosar în care este acuzat de „difuzarea de informații false”. În aceeași lună, tot în Turcia, reporterul BBC care a relatat despre protestele din țară a fost arestat și deportat. Sunt doar câteva exemple despre modul în care regimurile totalitare înţeleg libertatea presei, care înseamnă, de fapt, dreptul omului de a fi informat.

700.000 de oameni au creditat POT că-i poate reprezenta

Anamaria Gavrilă e lidera unuia dintre cele şase partide parlamentare din România, Partidul Oamenilor Tineri, după ce peste 700.000 de români au acordat încredere formaţiunii pe care o conduce. Pentru câteva zile, chiar a fost candidată la alegerile prezidenţiale din România. Într-un stat democratic, oricine se află în aceste poziţii de putere are obligaţia de a înţelege şi de a respecta principiile democratice.

Anamaria Gavrilă joacă însă rolul celui care pune ținta pe presă, în maniera ”dușmanul poporului”. În prima zi în Parlament a partidului său, Gavrilă a lovit nervoasă microfoanele jurnaliştilor care-i adresau întrebări. Altă dată, a chemat poliția în Parlament, pentru că s-a simţit ameninţată de prezenţa, lângă biroul parlamentar, a mai multor jurnalişti. „Asta e presă?”, i-a ironizat pe aceştia pentru publicul care o urmăreşte pe reţelele sociale.

Povestea senatorului Paul-Ciprian Pintea

Marți, pentru că am aflat despre neconcordanțele din CV-ul senatorului Paul-Ciprian Pintea de la POT, am început documentarea pentru acest articol.

Cum era firesc, e important să vorbim cu cei despre care scriem, în articole de informare. Pintea nu a răspuns la telefon, intra direct căsuța vocală. Am insistat. Așa că am sunat-o pe Anamaria Gavrilă. Nici ea nu a răspuns. I-am lăsat un mesaj:

„Bună ziua, doamna Gavrilă. David Leonard Bularca este numele meu, HotNews.ro. V-am sunat pentru a discuta despre domnul senator Pintea, pentru a vă cere un punct de vedere în legătură cu un material pe care urmează să îl publicăm. Vă rog să mă sunați când aveți 2 minute”.

Cinci minute mai târziu, la ora 16:15, Gavrilă a răspuns: „Faceți materialul. Vom pregăti și noi cazul în instanță”.

„Nu înțeleg, adică sugerați că mă dați în judecată? Am greșit cu ceva adresându-vă o întrebare?”, a fost întrebarea cu care am continuat schimbul de mesaje, însă la care nu am mai primit vreun răspuns.

La 17:28, POT a transmis un comunicat de presă în care vorbeşte nu despre inadvertenţele din CV-ul senatorului, ci despre „campania de linșaj mediatic declanșată împotriva senatorului nostru”, pe care o găseşte „josnică”, şi despre o „încercare nedemnă de discreditare a unui om”.

Miercuri, în Parlament, am încercat să obțin din nou un punct de vedere de la Anamaria Gavrilă. Nu a răspuns deloc, pe tot parcursul zilei, întrebărilor primite de la jurnaliști. Rămân tăcerea și amenințările.