Amenzi de aproape 18 milioane de lei pentru încălcarea plafonării prețurilor la alimente

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de controale pentru verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază.

De ce se uită statul la prețul pâinii și al laptelui

Plafonarea adaosului comercial nu este o măsură de piață liberă. Este, mai degrabă, o frână trasă brusc într-o perioadă în care inflația alimentară a devenit un subiect politic și social.

Lista produselor vizate nu e întâmplătoare: pâine, lapte, ouă, ulei, carne, legume, cartofi, zahăr, unt. Produse care intră zilnic în alimentația populației și unde chiar și o creștere mică de preț se simte imediat în bugetul familiei

Statul nu verifică doar eticheta finală. Inspectorii analizează întregul lanț comercial: producție, distribuție, import, retail. Cu alte cuvinte, nu doar „cât costă la raft”, ci de ce costă atât.

Ce a descoperit Antifrauda

Controalele au vizat 19 operatori economici, în principal mari retaileri și hipermarketuri. În 11 cazuri, inspectorii au constatat depășiri ale plafoanelor legale de adaos comercial, sancționate cu amenzi între 100.000 și 2 milioane de lei per caz

Important: 10 din cele 11 sancțiuni au fost aplicate hipermarketurilor. Asta schimbă narativul clasic în care „micul comerciant” este vinovatul principal.

De ce contează asta mai mult decât pare

Aceste amenzi nu sunt doar despre prețuri. Sunt despre schimbarea relației dintre stat și marile lanțuri comerciale.

Pentru prima dată după mult timp, Statul spune explicit că analizează structura de preț, nu doar fiscalitatea, transmite că plafonarea nu e simbolică, ci verificabilă și anunță că controalele vor continua în perioada sărbătorilor, exact când tentația de a crește prețurile este cea mai mare

Este un semnal clar: în perioade de consum intens, statul va tolera mai greu „ajustările creative” de preț.

DGAF a anunțat că monitorizarea continuă, cu accent pe retaileri mari, importuri și achiziții intracomunitare și operatori cu risc fiscal ridicat.