Amenzi de aproape 200.000 de leva în Bulgaria pentru încălcarea legii de adoptare a euro

Imagine ilustrativă cu bancnote de 50 de euro și un calculator. FOTO: Anastasiia Stiahailo | Dreamstime.com

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a anunțat, vineri, prin vocea purtătorului de cuvânt Anna Mitova, că a dat până în prezent amenzi de aproape 200.000 de leva (520.000 de lei) pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, mai ales pentru prețuri umflate nejustificat, transmite publicația The Sofia Globe, potrivit Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a Fiscului bulgar susține că majoritatea companiilor sunt oneste și respectă reglementările.

„Datele noastre arată că în general comercianţii sunt oneşti, iar încălcări ale reglementărilor s-au găsit la mai puţin de 10% dintre cei inspectaţi”, a adăugat ea.

Anna Mitova a precizat că „în prezent sunt procesate numeroase informaţii în urma inspecţiilor, deoarece comercianţii au cinci zile lucrătoare pentru a furniza documente cu informaţii privind preţurile lor, înainte şi după 1 ianuarie”.

„Şi dacă există creşteri de preţuri, ei trebuie să ofere explicaţii privind motivele acestor majorări”, a spus Mitova.

Până în prezent Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a primit aproximativ 1.000 de rapoarte din partea cetăţenilor, multe referindu-se la produsele alimentare, iar inspectorii le analizează prioritar.

Cinci magazine din Sofia majoraseră nejustificat prețurile



Tsvetislava Lakova de la Comisia pentru protecţia consumatorilor a spus că un număr de cinci dintre cele 14 magazine de retail din Sofia inspectate până vineri dimineață au majorat nejustificat preţurile.

DSK Bank, cea mai mare bancă din țară, a anunțat vineri că la filialele sale a fost acceptată o sumă totală de 290 de milioane de leva în primele trei zile lucrătoare din acest an. În medie, depozitele în numerar în această perioadă s-au situat la aproximativ 45 milioane de leva pe zi, în timp ce schimbul valutar mediu în numerar a fost de aproximativ 52 milioane de leva pe zi.



Clienţii preferă să primească fondurile în numerar în cadrul schimbului valutar. Depunerile în cont sunt mai puţin frecvente, dar în medie cu sume mai mari.

La nivel de tranzacții, DSK Bank a raportat în medie aproximativ 10.000 depuneri de numerar pe zi. Cel mai mare număr de tranzacții a fost înregistrat în 5 ianuarie, prima zi lucrătoare din an, și anume 12.179.

În trei zile, filialele DSK Bank au procesat aproape 7,9 milioane de monede, cu o greutate totală de peste 35 tone, şi aproape 5,4 milioane de bancnote.

Conform datelor DSK Bank, clienții preferă monedele cu o valoare nominală mai mare. În doar trei zile au fost procesate peste 1,28 milioane de monede de o leva şi aproape 840.000 de monede de două leva.

