Americanii au rupt un important acord cu România și celelalte țări europene din mandatul lui Biden / Reacție: „Act unilateral de dezarmare”

Statele Unite au informat țările europene că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din partea țărilor precum Rusia, China și Iran, au declarat pentru Financial Times trei oficiali europeni care cunosc situația.

Țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat în care se menționa că Statele Unite reziliază memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să creeze o abordare unificată pentru identificarea și expunerea informațiilor rău intenționate răspândite de guverne străine care doreau să semene haos.

România a devenit parte pe 21 iunie 2024, când secretarul de stat american de atunci Antony Blinken și fosta ministră de externe a României, Luminița Odobescu, au semnat memorandumul de înțelegere pentru consolidarea cooperării dintre Statele Unite și România în ceea ce privește combaterea manipulării informațiilor de către state străine.

Atunci, Ambasada SUA la București sublinia că dezinformarea este inclusiv un pericol pentru „integritatea alegerilor”:

„Manipularea informațiilor de către state străine, care include dezinformarea și propaganda, reprezintă o amenințare la securitatea transnațională ce poate crea sau exploata diviziuni în cadrul și între țări, poate pune în pericol integritatea alegerilor și poate submina încrederea publicului în guvern”.

Amintim că, pe 6 decembrie 2024, CCR a anulat alegerile prezidențiale pe baza rapoartelor prezentate de serviciile de informații în CSAT, justificând decizia și prin nevoia de a exclude „ingerința unor entități statale sau non-statale în realizarea unor campanii de propagandă sau dezinformare electorală”.

„Act unilateral de dezarmare”

Acum, măsura de renunțare la cooperarea cu europenii vine în contextul în care administrația Trump a desființat agențiile guvernamentale care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența malignă străină în țară și în străinătate.

Memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), o agenție a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste.

James Rubin, care a ocupat funcția de director al Centrului până în decembrie, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a epocii noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a declarat Rubin.

Centrul a fost înființat în 2011 pentru a combate propaganda teroristă și extremismul violent online. Ulterior, misiunea sa a fost extinsă la urmărirea și expunerea campaniilor de dezinformare din străinătate.

Foto: © Dragoscondrea | Dreamstime.com