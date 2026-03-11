Americanii își scot bani din conturile de pensii înainte de termen în rate record

Datele de la Vanguard Group arată că americanii își retrag bani din conturile lor de pensie mai devreme decât ar fi normal, la rate record, pentru a reuși să-și acopere cheltuielile curente, relatează Business Insider.

Vanguard, una dintre cele mai mari companii de administrare a investițiilor din lume, arată că 6% dintre clienții săi din SUA au făcut anul trecut o retrage­re din motive de dificultate financiară („hardship withdrawal”). Aceasta permite accesarea fondurilor din conturi de pensie cu avantaje fiscale, cele mai cunoscute printre americani fiind cele numite 401(k), înainte de a ajunge la vârsta de pensionare. Vanguard a precizat că procentul retragerilor din conturile de pensii ale clienților săi americani a fost de 4,8% în 2024.

Business Insider subliniază că efectuarea unei astfel de retrageri nu este ideală din mai multe motive, unul dintre ele fiind că investitorii sunt supuși unei penalizări de 10% pentru retragerea banilor din cont înainte de vârsta de 59 de ani și jumătate. În plus, ei sunt impozitați și pentru orice câștig realizat. Un alt dezavantaj este faptul că persoanele se privează singure de potențialul de creștere viitoare al acelor bani, mai ales dacă încă mai au mult până să ajungă la vârsta pensionării.

Având în vedere aceste dezavantaje, în general nu este un semn bun pentru economia SUA faptul că americanii retrag bani din conturile lor de pensie, subliniază Business Insider. Acest lucru ar putea indica faptul că persoanele în cauză întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în a ține pasul cu cheltuielile și recurg la măsuri extreme pentru a face față situației.

Americanilor le este mai ușor de câțiva ani să retragă sume din conturile de pensii

Compania Vanguard a declarat în schimb că această creștere, privită în context, nu o îngrijorează deoarece numărul clienților înscriși în planuri 401(k) este în creștere. În plus, Fiscul american a relaxat în 2019 condițiile de retragere din conturile de pensii.

„Având în vedere că acum este mai ușor să soliciți o retragere din motive de dificultate financiară și că înscrierea automată îi ajută pe mai mulți angajați să economisească pentru pensie – în special pe cei cu venituri mai mici – o creștere modestă nu este surprinzătoare”, se arată în raportul Vanguard.

„Pentru un mic subset de lucrători care se confruntă cu stres financiar, retragerile din motive de dificultate financiară pot funcționa ca o plasă de siguranță care poate că nu ar fi existat altfel fără soluțiile automate implementate în cadrul planurilor”, se mai spune în raport.

Datele de la Fidelity Investments arată, o altă mare companie americană de servicii financiare și administrare de active, arată la rândul lor o creștere a retragerilor din motive de dificultate financiară în rândul clienților săi.

Președintele SUA a subliniat un alt lucru legat de economiile americanilor

Totuși, soldurile conturilor au crescut, în ansamblu, începând din 2024, au declarat ambele companii. Vanguard a raportat o creștere cu 13% a soldului mediu al conturilor, până la 167.970 de dolari. Soldul median a fost de 44.115 dolari.

În discursul său despre Starea Uniunii pe care l-a susținut luna trecută, președintele Donald Trump a vorbit și despre acest subiect.

„Piața bursieră a atins 53 de noi maxime istorice de la alegeri. Gândiți-vă la asta. Într-un singur an. Impulsionând pensiile, conturile 401(k) și conturile de pensionare ale milioanelor și milioanelor de americani”, a spus Trump.

„Toate sunt în creștere. Toată lumea câștigă, mult mai mult”, a adăugat președintele SUA.

FOTO articol: Orelphoto / Dreamstime.com.