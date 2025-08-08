Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului. Valoarea lucrărilor se ridică la 22 de milioane de lei

Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost redeschis publicului, vineri, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara, pe Facebook. Scopul proiectului a fost de a conserva, restaura și pune în valoare monumentul arheologic, mai spun autoritățile.

„Intenţia noastră a fost aceea de a conserva ruina şi de a permite vizitatorilor, de aici înainte, să o perceapă, să o viziteze, să aibă experienţa acestui spaţiu aşa cum a fost timp de 100 de ani. Însă nu ne-am limitat la conservare, ci am adăugat încă un strat, cel de interpretare. În general, ruinele nu sunt explicite, nu-şi spun povestea în întregime fără un ajutor”, a spus coordonatorul proiectului Ştefan Bâlici, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România, citat în omunicatul transmis de CJ Hunedoara.

Autoritățile menționează că amfiteatrul de la Sarmizegetusa este „singurul monument arheologic din România care permite o astfel de recuperare a funcţiunii originare, păstrând în acelaşi timp caracterul nealterat al ruinei”.

„Rolul acestor structuri este acela de a permite publicului să asiste la reprezentaţii, deci de a restitui monumentului funcţiunea originară. Asta am făcut şi noi aici. Este singurul monument arheologic din România care permite o astfel de recuperare a funcţiunii originare, păstrând în acelaşi timp caracterul nealterat al ruinei. Vorbim, aşadar, de o intervenţie complexă, care conţine două straturi principale: conservarea şi punerea în valoare, respectiv interpretarea”, a explicat Ştefan Bâlici.

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara, a declarat că valoarea totală a proiectului a fost de 22 de milioane de lei, finanţat prin POR 2014–2020 şi Programul Regional Vest 2021–2027.

”Am demonstrat, prin această lucrare, că atunci când ştiinţa, experienţa şi respectul faţă de istorie se împletesc, rezultatul este o intervenţie de referinţă asupra patrimoniului cultural. Mulţumesc Institutului Naţional al Patrimoniului, ADR Vest, echipei de proiectare, muzeografilor şi tuturor celor implicaţi în reuşita acestui demers. Astăzi, Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa renaşte, spre bucuria noastră şi a tuturor celor care preţuiesc istoria”, a mai spus Laurenţiu Nistor.