Ana Ciceală, întrebată dacă i-a cerut Nicușor Dan să se retragă din cursă: „Nu mi-ar cere niciodată așa ceva” / „Sunt foarte multe lucruri care ne leagă și la care ținem”

Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, a declarat marți la Europa FM că „buna colaborare” dintre ea și președintele Nicușor Dan „va continua”, evitând să comenteze apariția fostului primar general la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă.

Întrebată dacă i-a cerut președintele să se retragă din cursă, candidata SENS a negat: „Nu, și vă pot asigura că nu mi-ar cere niciodată așa ceva. Îl cunosc de atâția ani”.

Ana Ciceală a spus că relațiile dintre ea și Nicușor Dan sunt „la fel de bune ca de obicei”.

„Noi am lucrat împreună, în echipa lui apropiată, 10 ani. Am fost la Asociația Salvați Bucureștiul înainte să intru în politică. Am fondat împreună cu alții un partid, Uniunea Salvați Bucureștiul, în august 2015. Am lucrat în majoritate și în echipă în ultimii patru ani la Primăria Capitalei, eu am fost președinta comisiei de mediu”, a adăugat ea.

Când a fost întrebată dacă a dezamăgit-o poza lui Nicușor Dan cu Cătălin Drulă, Ana Ciceală a spus că nu vrea să comenteze și că, în opinia ei, „sunt tot felul de acțiuni de campanie, activități de campanie”.

Întrebată apoi dacă a dezamăgit-o faptul că Nicușor Dan nu s-a pozat și cu ea sau cu alți candidați, Ana Ciceală a răspuns: „Nu l-am invitat, dar buna noastră colaborare vă pot asigura că va continua. Sunt foarte multe lucruri care ne leagă și la care ținem, proiecte care țin de București, țin de bucureșteni, și sunt convinsă că va fi, așa cum a fost și în ultimii 10 ani, o colaborare strânsă”.

Ana Ciceală a menționat că persoane din jurul ei „au purtat discuții” cu USR, dar susține că Drulă nu i-a cerut să se retragă.