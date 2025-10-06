ANAF a depistat „fraudă masivă” la firme românești de ridesharing”: 175 milioane lei, măsuri asiguratorii, în 5 zile de control Antifraudă

ANAF-ul s-a pus cu controalele pe firmele românești care fac transport alternativ prin intermediul aplicațiilor de ridesharing: „Peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) reprezintă prejudiciul adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru”, susține Fiscul, într-un comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.