ANAF, controale la proprietarii de mașini „de lux”. Cazurile depistate și măsurile luate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, joi, că au fost inițiate controale „care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată”.

Inspectorii Antifraudă au depistat, în 66 de cazuri, „o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat”.

„Controalele vizează situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară”, a explicat ANAF.

Cazuri identificate de inspectorii Antifraudă

Două dintre abaterile de la legislație constatate au fost „utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale”.

Potrivit ANAF, printre situațiile identificate se numără:

achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor;

tranzacționarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile;

achiziția unui alt autoturism de lux, în valoare de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate;

achiziționarea unui autoturism, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

Fiscul a precizat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a inițiat în toate aceste cazuri „procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare”.

În plus, „au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale”.

„De asemenea, într-un caz distinct, controalele Antifraudǎ au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului”, a mai precizat ANAF.

Fiscul a spus că DGAF „va continua acest tip de acțiuni și are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal”.