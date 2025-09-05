Sari direct la conținut
Profit.ro

ANAF descoperă cazuri șocante la Cluj – persoane cu venituri de sute de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxe. Record la controlul persoanelor fizice cu averi mari

HotNews.ro
ANAF Inquam Photos / Octav Ganea

ANAF a înregistrat un record în trimestrul al doilea în ce privește controlul persoanelor fizice cu averi mari, după ce a verificat și descoperit, în județul Cluj-Napoca, persoane cu venituri și de peste 100 de milioane de lei pentru care nu au fost plătite taxele aferente.

