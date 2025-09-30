Analiză Storia: Care sunt cele mai ieftine chirii din București și din marile orașe din țară

Cele mai ieftine chirii din ultima perioadă pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor din Arad și 138 de euro în cartierul Rovine din Craiova. La polul opus, în Cluj-Napoca, chiar și cele mai ieftine zone, precum Strada Gherase Dendrino, au chirii de la 310 euro, iar în București prețurile minime încep de la 187 de euro pe Strada Principatele Unite (Sectorul 4). Analiza a fost realizată de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, pe baza anunțurilor de închiriere active pe platformă în perioada 1 august – 15 septembrie 2025, din principalele orașe din țară: București, Arad, Braşov, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Craiova și Sibiu.

„Aceste valori arată pragurile minime de la care pot porni chiriile, însă bugetul necesar crește în funcție de dotările dorite și de amplasarea locuinței. De aceea, credem că este esențial ca cei care caută o chirie să aibă acces la informații transparente și complete, pentru a lua decizii cât mai informate în privința locuinței care li se potrivește. În acest sens, pe Storia punem la dispoziție istoricul fiecărui anunț, dar și anunțuri publicate de agențiile care au primit distincțiile Ad Quality Leader și Ad Quality Leader Pro – insigne grafice vizibile în platformă, care arată că acele agenții oferă în mod constant anunțuri de calitate, cu fotografii suficiente și informații detaliate și corecte”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Cele mai ieftine garsoniere: 130 de euro în Arad și 138 de euro în Craiova

Cele mai ieftine garsoniere se găsesc în orașele din sud-vestul țării. În Arad, în zona Romanilor, chiria minimă este de 130 de euro, iar în Craiova, în zona Rovine, prețurile pornesc de la 138 de euro. De asemenea, Oradea rămâne o opțiune ieftină, cu chirii de la 167 de euro în zona Dimitrie Cantemir. La polul opus, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai ridicate chirii pentru garsoniere, chiar și pentru cele mai ieftine zone, cu 310 euro pe Strada Gherase Dendrino.

În rândul garsonierelor din București, diferențele între sectoare sunt mari: de la 187 de euro pe Strada Principatele Unite (Sectorul 4) la peste 330 de euro pe Drumul Bacriului (Sectorul 6).

Cele mai ieftine apartamente cu două camere pornesc de la 250 de euro în Arad

La apartamentele cu două camere, cele mai ieftine chirii s-au găsit în Arad, pe Străzile Andrei Șaguna și Mircea Stănescu (250 de euro), dar și în Oradea, zona Ioșia Nord (270 de euro). La Cluj-Napoca, chiria minimă pentru două camere este de 300 de euro pe Strada Prunilor, iar la Sibiu, în zona Broscărie, prețurile pornesc tot de la 300 de euro, la fel ca în zona Piața Gării din Craiova. În Timișoara, cea mai ieftină zonă este Steaua-Fratelia, cu 342 de euro pentru două camere. Iar în Brașov, cea mai ieftină chirie este de 360 de euro, în zona Est Zizin.

În București, cele mai ieftine chirii pentru această categorie sunt de 330 de euro pe Intrarea Victor Eftimiu (Sectorul 1), urmată de 395 de euro în zona Drumul Bacriului din sectorul 6. 400 de euro costă cea mai ieftină chirie din sectoarele 2, 3 și 5, respectiv pe Strada Matei Voievod, Strada Lunca Ozunului și Intrarea Vasile Păun.

Cele mai ieftine chirii la trei camere: 280 de euro în Arad și 285 de euro în Craiova

Pentru chiriașii care au nevoie de mai mult spațiu, Arad și Craiova rămân cele mai ieftine orașe la capitolul chiriei. În Arad, chiria minima pentru trei camere este de 280 de euro în zona Șega, iar în Craiova, cea mai ieftină chirie pentru trei camere este de 285 de euro în zona Valea Roșie.

În Timișoara, în cartierul Steaua-Fratelia, prețurile pornesc de la 300 de euro, iar la Oradea, cele mai ieftine apartamente cu trei camere se găsesc în zona Velența, unde chiria este de 370 de euro. În Sibiu, pe Strada General Eremia Grigorescu și pe Strada Căprioarelor, prețurile încep de la 380 de euro. În Cluj-Napoca, cea mai mică chirie pentru un apartament de trei camere este de 466 de euro pe Strada Valea Chintăului, iar în Brașov, cea mai ieftină chirie este de 489 euro, în zona Noua-Dârste.

În București, cea mai ieftină chirie într-un apartament cu trei camere este de 480 de euro, pe Strada Sergent Gheorghe Lățea (sectorul 6), urmată de 493 de euro în zona Giurgiului (sectorul 4). 500 de euro costă cea mai ieftină chirie pentru trei camere din sectoarele 1, 2, 3 și 5, respectiv în zonele Strada Polonă, Aleea Tibiscum, Ozana și Ghencea.

În București, cele mai ieftine chirii încep de la 187 de euro pentru o garsonieră

În București, diferențele de preț sunt majore. La garsoniere, chiria pornește de la 187 de euro în Sectorul 4 și ajunge până la 689 de euro în Sectorul 1 – adică o diferență de peste 500 de euro pentru același tip de locuință (cele mai mici prețuri versus cele mai mari prețuri). Pentru apartamentele cu două camere, intervalul este între 350 de euro și 1.890 de euro, o variație de mai bine de 1.500 de euro. La trei camere, diferența este și mai mare: de la 480 de euro în Sectorul 6 la 2.500 de euro în Sectorul 1, adică o diferență de peste 2.000 de euro.

La Timișoara și Craiova, diferențele între cele mai ieftine chirii pentru două și trei camere sunt foarte mici – în Steaua-Fratelia, un apartament cu două camere se închiriază cu 342 de euro, iar unul cu trei camere chiar cu mai puțin: 300 de euro. Situație similară și în Craiova: în Piața Gării, două camere costă 300 de euro, iar în Valea Roșie, trei camere pornesc de la 285 de euro – adică o diferență de 15 euro în favoarea locuinței mai mari. În schimb, în Cluj-Napoca, saltul este sesizabil: de la 300 de euro pentru două camere la 466 de euro pentru trei camere, adică 166 de euro în plus. În București, diferența dintre cele mai mici chirii la două și trei camere este de aproximativ 140 de euro.

Dacă în orașe precum Arad, Craiova sau Oradea se găsesc cele mai ieftine chirii din țară, Cluj-Napoca și București domină topul celor mai scumpe. Valorile minime reprezintă doar un punct de pornire, iar bugetul final depinde de dotările și de amplasarea locuinței, ceea ce poate ridica semnificativ costul lunar – în unele cazuri chiar de 5-6 ori față de cele mai ieftine opțiuni.

