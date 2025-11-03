Anca Alexandrescu, întrebată dacă, după ce a lucrat pentru Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, s-a gândit că va candida contra PSD

Anca Alexandrescu și George Simion, la ședința în care AUR a anunțat că o sprijină la Primăria Capitalei. Foto: Facebook / AUR

Anca Alexandrescu, care a obținut luni susținerea partidului AUR pentru candidatura sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, a afirmat, răspunzând unei întrebări HotNews, că ea nu candidează contra PSD, ci „contra puterii actuale”.

Anca Alexandrescu a fost întrebată de reporterul HotNews dacă s-a gândit vreodată că va ajunge să candideze împotriva PSD, având în vedere că a lucrat în trecut pentru mulți dintre liderii acestui partid, precum Adrian Năstase, Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă.

„Nu este o candidatură contra PSD, ci contra puterii actuale care a anulat alegerile. A venit momentul ca toți cetățenii care sunt împotriva puterii, după cum a spus și domnul (Călin) Georgescu, să facă ceva”, a răspuns ea.

Întrebată, totodată, dacă va încerca să îl implice pe Călin Georgescu în campania sa electorală, în condițiile în care fostul candidat la președinția României a contestat legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei, lăsând să se înțeleagă că nu susține pe nimeni în această cursă, Anca Alexandrescu a răspuns:

„Mesajul domnului Georgescu nu a fost înțeles. Eu nu sunt Drulă, nu am nevoie de proptele. Relația mea cu familia Georgescu este de prietenie, iar eu nu i-aș cere niciodată așa ceva. O relație de prietenie este o relație de prietenie. El nu face altceva decât să fie consecvent cu ce a spus la alegerile prezidențiale. Acum el așteaptă ca cei care gândesc ca noi să se implice și să facă ceva”.

„Ce am făcut pentru domnul Georgescu, mișcarea suveranistă și AUR am făcut din suflet și din credință”, a adăugat Alexandrescu.

Iar liderul AUR, George Simion, a completat: „Bucureștenii vor merge la vot și, dacă s-au săturat de actuala guvernare, nu vor vota cu candidații ei”.

Conducerea AUR s-a reunit luni seară într-o ședință la finalul căreia a decis, cu unanimitate de voturi, să o susțină pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei.