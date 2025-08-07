Anchetă penală la Braşov, după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut

Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, relatează joi presa locală, citată de News.ro.

Procurorii braşoveni împreună cu poliţiştii de la Secţia 1 Poliţie Braşov au deschis un dosar penal care vizează infracţiunea de ucidere din culpă, anchetând împrejurările în care o femeie de 19 ani a murit la maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean Braşov la câteva zile după ce a născut şi înainte de a fi externată.

Dosarul a fost deschis după ce personalul medical din cadrul Spitalului Judeţean Braşov a anunţat decesul femeii, au declarat joi seară oficiali ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Ce spun medicii

Tânăra de 19 ani a murit, luni, la spital, la o săptămână după ce a născut, la Maternitatea din Braşov, fiind al doilea copil căruia i-a dat naştere în decurs de un an, scrie Radio România Braşov FM.

Tânăra s-a simţit bine timp de câteva zile, după ce a născut pe cale naturală, asistată de un medic, însă starea generală de sănătate i s-a alterat brusc, fiind transferată de la Maternitate la Spitalul Judeţean Braşov.

„Marţi era propusă pentru externare, era în curte, fără niciun semn de alarmă în cele trei zile cât a fost internată, cu parametrii biologici buni. I s-a făcut rău şi a spus că nu mai poate merge, după cum este menţionat în foaia de observaţie. Pacienta a fost examinată de urgenţă şi s-a constatat, în principal, o cianoză, adică o modificare de culoare a membrelor inferioare şi superioare. Deci arăta ca şi cum sângele nu mai ajunge la mâini şi la picioare”.

„Ca urmare, s-a suspectat un eveniment de coagulare, o tromboză severă, nu se ştia cât de extinsă. A fost evaluată de urgenţă la Maternitate, iar analizele au arătat modificări grave ale sistemului de coagulare, cu o saturaţie scăzută a oxigenului, cu această stare clinică foarte gravă şi s-a decis, pentru că noi nu avem cum să gestionăm astfel de situaţii atât de grave, transferul la Spitalul Judeţean”, a declarat pentru postul de radio citat medicul Tudor Andrei Iacovache, de la Maternitatea din Braşov.

La Spitalul Judeţean, femeia a fost supusă unei histerectomii, însă după câteva zile a murit.

Jurnaliştii locali notează că necroza uterină ar putea fi cauza decesului femeii. Conform acestora, nou-născutul este sănătos şi, la solicitarea familiei care se ocupă de înmormântarea mamei, se află în continuare la Maternitatea din Braşov, în grija cadrelor medicale.