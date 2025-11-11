ANCOM, îndrumări înaintea campaniei electorale: „Utilizatorii pot raporta către platformele online orice tip de conținut care ar putea încălca legislația”

Alegerile pentru Primăria Capitalei, pentru președinția Consiliului Județean Buzău și pentru primării din alte 12 localități vor avea loc în 7 decembrie, iar campania electorală va începe în 22 noiembrie. În acest context, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a prezentat „Mecanismul prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale care pot contribui la asigurarea unui proces electoral corect și echilibrat”.

ANCOM a precizat că platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari „se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligații prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale”.

„Furnizorii de servicii de găzduire (categorie în care se încadrează și platformele online) au obligația să instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice informații pe care persoana sau entitatea respectivă le apreciază ca fiind conținut ilegal. Astfel, utilizatorii pot raporta către platformele online (și către categoria mai largă a furnizorilor de servicii de găzduire) orice tip de conținut prezent în mediul online care ar putea încălca legislația română în materie electorală”, a explicat ANCOM în comunicatul transmis marți.

Potrivit regulamentului, toți furnizorii de servicii intermediare au obligația „de a acționa diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea propriilor condiții generale de utilizare”.

„În context electoral și pre-electoral, trebuie specificat că anumite platforme online foarte mari (cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, LinkedIn) nu permit publicitatea politică. În aceste condiții, utilizatorii pot raporta către platformele respective conținutul care ar putea fi considerat publicitate politică”, a adăugat ANCOM.

Pot fi aplicate „amenzi semnificative”

ANCOM spune că „poate aplica sancțiuni, inclusiv amenzi semnificative”, dacă furnizorii de servicii intermediare stabiliți în România nu respectă Regulamentul privind serviciile digitale.

„Utilizatorii din România care consideră că furnizorii serviciilor intermediare au încălcat obligațiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (de exemplu: nu a putut fi raportat un conținut potențial ilegal sau nu s-a asigurat acces la un sistem intern de soluționare a plângerilor) pot depune plângere la ANCOM, direct sau printr-un organism, organizație sau asociație mandatată să reprezinte utilizatorul în vederea exercitării drepturilor acestuia”, se mai arată în comunicat.

Instituția a spus că, dacă plângerea se referă la un furnizor care nu este stabilit în România, o va transmite coordonatorului de servicii digitale din țara în cauză.

„Obligația” platformelor „de a identifica și evalua riscurile sistemice”

„Furnizorii de platforme online foarte mari și de motoare de căutare online foarte mari au obligația de a identifica și evalua riscurile sistemice, cum ar fi: diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic și a proceselor electorale, precum și a siguranței publice etc., respectiv de a institui măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor sistemice identificate, în conformitate cu art. 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale”, mai notează ANCOM.

Instituția a explicat că „autoritățile care au competențe în mediul offline într-un anumit domeniu au aceleași competențe și în mediul online”, astfel că „autoritățile pot lua măsuri împotriva conținutului ilegal în mediul online în funcție de domeniul pe care îl gestionează”.

ANCOM a precizat că platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari „sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană și au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, așa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc”.

