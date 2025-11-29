Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat din funcția de șef de cabinet al lui Zelenski: „Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată”

„Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit și corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deși mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022”, a transmis Andrii Iermak într-o scrisoare pentru publicația americană New York Post. Informația a fost anunțată și de jurnaliștii ucraineni de la Kyiv Independent.

Declarațiile lui Iermak au fost făcute la o zi după ce Biroul Național Anticorupție (NABU) a percheziționat locuința lui Iermak în cadrul unei anchete ample privind presupusa delapidare de fonduri la operatorul nuclear de stat Energoatom. Iermak a demisionat ca urmare a scandalului de corupție din poziția de șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski.

Iermak nu a precizat când intenționează să se înroleze și nici dacă se va alătura Forțelor Armate ale Ucrainei. În scrisoare, el subliniază că a demisionat pentru a nu afecta politic imaginea lui Volodimir Zelenski. Scandalul de corupție, cel mai mare de la izbucnirea războiului în februarie 2022, a mai condus la demisia a doi miniștri.

„Nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski; mă duc pe front”, scrie Iermak în scrisoarea trimisă publicației americane. „Sunt dezgustat de mizeria care mi se impută și și mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul”, a adăugat el.

Andrii Iermak și Volodimir Zelenski. FOTO: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Iermak nu este primul oficial de rang înalt care după ce a demisionat s-a oferit voluntar pentru a merge pe linia frontului. Fostul guvernator al regiunii Cernăuți, Serhii Osachuk, a plecat pe front după ce adjunctul său a fost implicat într-un caz de deturnare de fonduri destinate ajutorului umanitar.

Scandal de corupție la vârful puterii de la Kiev

În această lună, cele două structuri anticorupție ale Ucrainei au dezvăluit o anchetă amplă referitoare o presupusă schemă de mită, în valoare de 100 de milioane de dolari, la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, în care au fost implicați foști înalți funcționari și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, indicat de procurori drept liderul grupului. Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi inculpat. Între timp, el a fost dat în urmărire.

Publicația Ukrainska Pravda a relatat, pe surse, că în scandalul de corupție este implicat și Iermak și că investigatorii se referă la el cu pseudonimul „Ali Baba”.

„Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”, declara procurorul-șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klimenko.

Una dintre casele de lux din apropierea orașului Kiev, finanțate prin schema de corupție de la Energoatom, îi era destinată lui Iermak, a declarat o sursă din cadrul instituțiilor de aplicare a legii pentru Kyiv Independent.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishina, a declarat pentru New York Post că anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul lui Iermak, dar „nu au dispus nicio acțiune procedurală”. „Iermak a demisionat pentru că voia să pună capăt speculațiilor”, a spus ea.

Decăderea lui Andrii Iermak

Numit în funcție în 2020, Iermak a devenit una dintre cele mai puternice figuri din guvernul ucrainean, cu influență în domeniile securității, diplomației și politicii interne.

În ciuda criticilor, Zelenski l-a apărat în repetate rânduri și a respins acuzațiile că Iermak ar fi exercitat o autoritate excesivă. „A venit cu mine, va pleca alături mine. Și nu va rămâne în nicio funcție”, spunea președintele în 2021.

Vineri, la plecare acestuia, Zelenski a declarat că demisia lui Iermak a permis Kievului să păstreze încrederea publicului ucrainean într-un moment dificil al negocierilor de pace cu SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că poziția Ucrainei în cadrul negocierilor a fost întotdeauna prezentată așa cum se cuvine: a fost întotdeauna o poziție patriotică”, a declarat Zelenski. „Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații.”

Una din ultimele acțiuni ale lui Iermak ca șef de cabinet a fost să conducă delegația ucraineană la negocierile privind acordul de pace propus de SUA.