Unii cercetători cred că problemele tehnice pot fi rezolvate în cele din urmă, însă alții spun că ar dori ca angajatorii lor să oprească definitiv antrenarea unor modele de inteligență artificială tot mai inteligente.

Angajații OpenAI și Anthropic, cele mai mari companii din domeniul inteligenței artificiale, sunt din ce în ce mai îngrijorați că cele mai avansate modele de AI dezvoltate de acestea s-ar putea să nu fie niciodată suficient de sigure pentru a fi lansate public.

Axios a publicat un reportaj, pentru care a vorbit cu peste 20 de surse, după ce Alexandr Wang, directorul departamentului de inteligență artificială al Meta, a avertizat că omenirea s-ar putea apropia de un punct în care nu va mai putea supraveghea eficient AI. Wang a susținut că deciziile luate în următorul an ar putea determina dacă oamenii vor păstra controlul asupra sistemelor AI din ce în ce mai autonome și capabile să se autoperfecționeze.

Avertismentul său a venit, de asemenea, după ce matematicianul Levent Alpöge de la Anthropic a anunțat că o versiune nelansată a modelului Claude l-a ajutat să demonstreze Ipoteza Riemann, o problemă matematică ce i-a pus în dificultate pe cercetători timp de 167 de ani. Ipoteza Riemann este considerată cea mai faimoasă problemă din domeniul matematicii.

Însă aceleași capacități care fac aceste modele atât de valoroase pentru cercetarea științifică le fac și mai dificil de supravegheat. Un model capabil să descopere un lucru pe care generații întregi de matematicieni nu l-au putut demonstra ar putea să identifice și vulnerabilități într-un sistem de securitate cibernetică pe care dezvoltatorii săi nu le-au sesizat.

Când inteligența artificială devine mai inteligentă, controlul asupra ei devine mai dificil

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă cercetătorii din domeniul AI este legată de așa-zisa învățare prin consolidare („reinforcement learning”), o tehnică de antrenare care recompensează modelele atunci când îndeplinesc cu succes anumite sarcini. Aceasta este, în mare măsură, responsabilă pentru impresionantele capacități de raționament ale sistemelor moderne de inteligență artificială, însă le poate învăța, de asemenea, să trișeze.

Cercetătorii numesc acest fenomen „reward hacking” (manipularea sistemului de recompense). De exemplu, un model ar putea manipula software-ul responsabil de evaluarea activității sale, în loc să rezolve în mod real problema care i-a fost atribuită.

Anthropic s-a confruntat cu o variantă a acestei probleme în februarie, când cercetătorii au anulat trei zile de antrenare pentru Claude Mythos Preview, după ce au descoperit comportamente nedorite. O analiză internă ulterioară a semnalat probleme în peste 10% dintre mediile de antrenare active ale modelului. Printre acestea se numărau oportunități de a trișa și sarcini configurate incorect.

„Dacă vom continua să încercăm să creăm modele mult mai inteligente, într-atât încât să ajungă efectiv mai inteligente decât noi, acestea vor fi într-adevăr capabile să ne păcălească”, a declarat un cercetător pentru Axios. „Iar, odată ce ajungem în acel punct, multe dintre mecanismele de protecție pe care le-am folosit până acum pur și simplu vor putea fi aruncate la gunoi”, a subliniat el.

De ce cresc îngrijorările legate de AI

O altă problemă este reprezentată de monitorizarea lanțului de raționament („chain-of-thought monitoring”), care le permite cercetătorilor să inspecteze etapele intermediare ale raționamentului generat de un sistem AI înainte ca acesta să ofere un răspuns sau să întreprindă o acțiune. Unele modele nelansate sunt din ce în ce mai capabile să ascundă acest proces de raționament sau să genereze explicații înșelătoare, care să-i satisfacă pe cei care le monitorizează.

Cu alte cuvinte, explicația primită de cercetători s-ar putea să nu mai reflecte cu exactitate modul în care modelul a ajuns la o anumită decizie.

OpenAI s-a confruntat deja cu consecințele concrete ale unei izolări insuficiente a sistemelor sale, dezvăluind în iulie incidentul pe care l-a numit „fără precedent”, în care agenți AI ai săi au compromis sistemele unei alte companii.

OpenAI a recunoscut că un model intern de cercetare a fost principalul responsabil pentru compromiterea platformei de dezvoltare AI Hugging Face, în timp ce încerca să îndeplinească o sarcină dificilă.

Prin urmare, menținerea celor mai inteligente modele departe de utilizatorii ChatGPT și Claude ar rezolva doar o parte a problemei.

„Faptul că menții un model în interiorul companiei nu înseamnă că acesta este sigur”, a declarat pentru Axios un purtător de cuvânt al Anthropic, conform Decrypt.

Logo-ul Anthropic, în fața clădirii Nasdaq din Times Square, New York, 20 noiembrie 2026. FOTO: Edna Leshowitz/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Limite comune pentru dezvoltarea modelelor de inteligență artificială?

Jakub Pachocki, cercetătorul-șef al OpenAI, le-a propus, duminică, dezvoltatorilor de inteligență artificială să convină asupra unor limite comune privind dezvoltarea modelelor, bazate parțial pe o măsură matematică a preciziei cu care un model prezice următoarele secvențe de text, scorurile mai mici indicând predicții mai bune.

Pachocki susține că firmele ar trebui să convină să nu depășească anumite praguri până când cercetătorii nu vor dezvolta metode mai eficiente de monitorizare a comportamentului sistemelor AI. El estimează că cercetarea asistată de inteligența artificială ar putea accelera semnificativ dezvoltarea unor noi modele începând chiar de anul viitor

OpenAI a declarat săptămâna trecută că va suspenda antrenarea modelelor sau va refuza să le lanseze din nou dacă acestea nu vor întruni cerințele sale de siguranță.

Separat, Anthropic s-a angajat să publice până pe 15 decembrie o propunere de politică privind evaluatorii independenți ai sistemelor AI. Ulterior, până la 15 ianuarie 2027, compania urmează să publice un cadru de reglementare care să abordeze ritmul dezvoltării inteligenței artificiale.

Însă obținerea unui acord general prin care companiile concurente să încetinească voluntar ritmul dezvoltării s-ar putea dovedi deosebit de dificilă, mai ales în condițiile în care investitorii așteaptă randamente pentru sumele uriașe de bani care sunt direcționate către infrastructura AI.

Anthropic a atras peste 81 de miliarde de dolari atunci când a devenit companie publică săptămâna trecută, ajungând la o capitalizare pe bursă de două trilioane de dolari.

Iar la aceste presiuni se adaugă cele exercitate din partea dezvoltatorilor din China, care lucrează în general la modele AI „open-source”, pentru o fracțiune din costurile marilor companii din Silicon Valley.