Angajaţii ANAF vor fi evaluaţi psihologic / Camere video de tip bodycam la controalele fiscale

Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Între acestea, proiectul prevede și testări psihologice și de integritate pentru angajații ANAF și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), precum și utilizarea camerelor bodycam la controalele fiscale și vamale.

Proiectul propune „introducerea posibilității testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat, în situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din ANAF, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de inspecție fiscală și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției”.

Astfel, pentru menținerea în funcțiile publice de conducere din cadrul structurilor ANAF „devine imperios necesară deținerea/obținerea avizului psihologic și a avizului psihologic de integritate, emise de către unități specializate autorizate de Colegiului Psihologilor din România, anual sau la solicitarea Agenției, ca parte a cerințelor de exercitare a funcției publice pentru aceste categorii”, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit acestuia, prin implementarea măsurii de solicitare a avizului psihologic de integritate se implementează un sistem de prevenire, identificare și monitorizare a abaterilor de la regulile de integritate.

Proiectul mai prevede introducerea unor obligații pentru funcționarii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Candidații la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din ONJN vor avea obligația de a prezenta două avize: unul privind evaluarea psihologică complexă și altul privind nivelul de integritate.

Va fi introdusă testarea psihologică periodică, o dată la 2 ani, pentru toți funcționarii publici din cadrul instituției. Proiectul mai prevede posibilitatea efectuării unor evaluări suplimentare în situații justificate, în urma comportamentului necorespunzător la locul de muncă.

Cadru legal pentru înregistrare bodycam la controalele fiscale şi vamale

Va fi creat cadrul legal pentru utilizarea imediată a mijloacelor de înregistrare bodycam și fixare foto-audio-video deja existente, în cadrul misiunilor de control vamale. Vor fi operaționalizate resursele tehnice aflate în dotare.

Astfel, va fi permisă utilizarea de bodycam de către inspectorii antifraudă și de către personalul vamal în cadrul operațiunilor de control. În acest sens va fi completată Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

„Măsura propusă va conduce atât la prevenirea săvârșirii unor fapte ilegale, în special a celor de corupție cât și la reducerea activităților și comportamentelor care încalcă normele de conduită ale personalului vamal, ca urmare a conștientizării faptului că intervențiile și acțiunile lucrătorilor vamali sunt înregistrate și fixate foto-audio-video”, se arată în nota de fundamentare.

De asemenea, proiectul prevede implementarea de înregistratoare audio-video portabile de tip body camera (bodycam – camere purtate pe corp) pentru inspectorii ANAF din cadrul direcţiilor fiscale.

Joi seară, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor intra în pachetul 2. Propunerile se referă, printre altele, la creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, un capital minim necesar de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitata (SRL) care au o cifră de afaceri nete de 400.000 de lei, creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente, precum și la multe alte schimbări pentru firme și persoane fizice.

Acest proiect de lege este unul dintre cele șase acte normative din pachetul 2 de măsuri pentru care Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Toate cele șase proiecte urmează să fie adoptate vineri, 29 august, de către Guvern.