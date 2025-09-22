Angajații din guvern acuză „încălcări grave ale drepturilor sindicale” și sesizează instituțiile europene: „Presiuni politice și retorică ostilă”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) anunță că a sesizat Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii și Ombudsmanul European în legătură cu ceea ce numesc ei „practici abuzive” ale Guvernului, prin restructurările anunțate. Ei acuză „tentative de intimidare a protestatarilor” și „presiuni politice”.

Sindicaliștii reclamă că practicile Guvernului sunt „abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului”, conform unei informări de presă transmise de SAALG.

Ce au reclamat angajații din Guvern către instituțiile europene

În documentul transmis de sindicaliștii din guvern către instituțiile europene și internaționale aceștia reclamă:

„Restructurare discriminatorie – prin planul de reorganizare a Cancelariei prim-ministrului, structura în care activează liderul SAALG, este vizată spre a fi desființată, fără justificare temeinică, măsură ce are ca efect eliminarea președintelui SAALG.

Tentative de intimidare a protestatarilor – conducerea Cancelariei Prim-ministrului a solicitat identificarea nominală a angajaților care au participat la o manifestație pașnică spontană, ceea ce contravine dreptului constituțional la întrunire și legislației privind dialogul social.

Presiuni politice și retorică ostilă – declarații publice recente ale unor reprezentanți ai Guvernului, inclusiv ale actualului prim-ministru, au vizat discreditarea activității profesionale și sindicale și justificarea unor măsuri represive”.

Sindicaliștii susțin că prin această atitudine reprezentanții Guvernului încalcă o serie de prevederi:

încălcarea Constituției României și a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social;

violarea dispozițiilor Convențiilor OIM nr. 87 și 98;

nerespectarea articolelor 11 și 12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Cererea trimisă de sindicaliștii din Guvern către instituțiile europene și internaționale

Ce solicită angajații din guvern instituțiilor europene și internaționale

În adresa transmisă instituțiilor europene și internaționale sindicaliștii solicită:

evaluarea compatibilității acestor măsuri cu standardele europene și internaționale;

emiterea unui raport public privind respectarea libertății sindicale în România;

adresarea unor interpelări oficiale Guvernului României pentru a obține garanții că represaliile la adresa liderilor sindicali vor înceta;

asigurarea unor garanții pentru un dialog social real.

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat liderul sindicatului din Guvern, Noni-Emil Iordache.