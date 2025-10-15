Angajații din România trec prin cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc” GRAFICE

Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc” din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul statistic.

Foto: DreamsTime.com