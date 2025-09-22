Angajații Metrorex vor fi evacuați din clădirea Ministerului Transporturilor, după ce Ciprian Șerban i-a somat să renunțe la un spor „imoral”

Compania Metrorex va trebui să părăsească sediul central din Palatul CFR, conform unei adrese trimise luni, 22 septembrie, de directorul general al GEI Palat CFR, Vlad Săcăreanu, către directoarea generală a Metrorex, Mariana Miclăuș. Decizia vine după ce, la finalul lunii trecute, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, i-a somat pe angajații de la etajul 9 din clădire să renunțe la sporul de metrou, scrie Club Feroviar.

„Contractul de închiriere încheiat intre Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR SA, în calitate de locator, şi Metrorex SA, în calitate de locatar, urmează să îşi înceteze efectele la data 31.12.2025. Vă facem cunoscut, pe această cale, că societatea Grup Exploatare şi Întreținere Palat (GEI, n.r.) CFR SA nu va mai prelungi contractul de locaţiune pentru spaţille pe care le folosiţi în prezent şi astfel să aveţi posibilitatea, ca până la data limită de expirare, să puteţi rezolva problema dumneavoastră locativă. Am aprecia foarte mult dacă veţi da dovadă de celeritate astfel încât la data de la 31.12.2025 spaţiile ocupate în clădirea Palat CFR să fie eliberate. Vă mulțumesc pentru înţelegere”, menționează Vlad Săcăreanu, în adresa trimisă directoarei Metrorex.

În adresă nu se precizează din ce motive urmează să fie evacuată Metrorex din sediul său central, pe care l-a ocupat încă de la înființarea metroului bucureștean.

La Metrorex, în afară de angajații care lucrează în subteran, în condiții grele, primesc spor de metrou și cei care-și desfășoară activitatea la suprafață sau chiar în sediul central al societății, de la etajul 9 al Palatului CFR, a scris Club Feroviar, la începutul lunii iulie.

Acești angajați care nu lucrează în subteran – directorul general, consilierii directorului general, șefii de serviciu, șefii de birou, economiști, traducători, bibliotecari, experți în achiziții publice, șoferi – primesc un spor de metrou de 20%.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis apoi Corpul de Control la societatea de transport bucureștean.

Conform informațiilor HotNews, este vorba despre 300 de angajați care lucrează la suprafață și care nu au renunțat la sporul de metrou.

Somația venită din partea ministrului Transporturilor

Ciprian Șerban a lansat un apel public, la sfârșitul lunii august, către angajații Metrorex ce încasează sporul de metrou și care lucrează la etajul 9 al Palatului CFR.

Ministrul le-a cerut explicit să renunțe la acest spor, pe care l-a catalogat drept „imoral”.

„Dragi angajați ai Metrorex care vă desfășurați activitatea în clădirea Ministerului, la etajul 9. Trebuie să înțelegeți că situația economică este complicată. Aveți de ales între a vă păstra sporurile imorale sau a continua investițiile în infrastructură. Suntem obligați să facem drumuri și autostrăzi, căi ferate, rețele de metrou și să dezvoltăm infrastructura navală sau aeriană. Iar pentru asta avem nevoie de bani. De aceea fac un apel public la dumneavoastră la cei care lucrați la suprafață, să renunțați la sporul de metrou”, a afirmat oficialul guvernamental, într-un mesaj transmis pe Facebook.

„Am și o soluție pentru cei care nu vreți să renunțați la acest spor imoral. Pot să-i duc pe cei de la CNIR în birourile de la etajul 9 ca să nu mai fie nevoiți să plătească o chirie de 30.000 de euro pe lună pentru spațiile unde își desfășoară activitatea. Iar dumneavoastră, cei care lucrați la suprafață și încasați acest spor imoral puteți să vă mutați în subteran unde veți beneficia de el în mod justificat”, a mai spus Ciprian Șerban.