Angie Stone, artistă R&B nominalizată la premiile Grammy, a murit la 63 de ani într-un accident rutier

Angie Stone, cântăreaţă de soul şi R&B care a produs hituri precum „No More Rain (In This Cloud)” şi „Wish I Didn’t Miss You”, a murit sâmbătă dimineaţa într-un accident rutier, a declarat pentru CNN Yvonne Forbes, publicista ei de lungă durată.

Stone avea 63 de ani.

După ce a concertat vineri în Mobile, Alabama, Stone era împreună cu nouă persoane care călătoreau spre Atlanta, Georgia, într-o dubiţă Sprinter, când a avut loc accidentul, potrivit reprezentantului ei. Detalii despre alte persoane rănite în coliziune nu au fost disponibile imediat.

„Vocea şi spiritul lui Angie Stone vor trăi veşnic în inimile celor pe care i-a atins”, se arată într-o declaraţie a purtătoarei sale de cuvânt. „Detaliile cu privire la serviciile memoriale vor fi anunţate de familie în timp util.”

Născută în Columbia, Carolina de Sud, cariera de patru decenii a lui Stone în divertisment a început la sfârşitul anilor ’70, ca membră a The Sequence, un grup de rap feminin de pionierat care a produs hit-ul „Funk You Up”. Ulterior, a trecut la muzica neo-soul şi R&B ca artist solo, cu albume precum „Black Diamond” în 1999 şi „Mahogany Soul” în 2001.

Într-un interviu acordat în 2020 emisiunii „The Breakfast Club”, Stone a vorbit despre aspiraţiile sale de la începutul carierei şi despre capacitatea sa de a avea succes în mai multe genuri muzicale.

„Am fost autodidactă. Am fost înfometată, am fost însetată, am fost ambiţioasă”, a spus Stone. „E vorba de a avea acel microb care spune: ‘Sunt o bandă elastică. Mă poţi întinde, dar nu voi exploda. Voi fi mereu eu însămi”.

A fost nominalizată pentru primul ei Grammy pentru o piesă de pe „Mahogany Soul”, intitulată „More Than a Woman”, la categoria cea mai bună interpretare R&B de către un duo sau grup vocal. În 2004, piesa sa „U-Haul” – de pe cel de-al treilea album solo „Stone Love” – a fost nominalizată pentru cea mai bună interpretare vocală feminină R&B. Ultima nominalizare la Grammy a venit în 2007 pentru piesa „Baby”, de pe cel de-al patrulea album solo „The Art of Love & War”.

Stone a fost, de asemenea, o actriţă cu puţin peste 40 de apariţii pe ecran. A apărut în titluri notabile, printre care emisiunile TV „Girlfriends”, pentru care a cântat melodia principală, „Moesha”, cu Brandy Norwood, şi filme precum „The Hot Chick”, „Scary Movie V” şi „Ride Along”. Ea avea un proiect în post-producţie, un film intitulat „Abused”.

Cu doar câteva săptămâni în urmă, Stone a reflectat asupra carierei sale şi a muncii pe care încă plănuia să o creeze într-o postare pe social media.

„Am fost în joc timp de 50 de ani. Primul meu album solo are 25 de ani. Am muncit mult de-a lungul anilor”, a scris Stone pe Instagram. „Dumnezeu mi-a dat acest dar şi l-am împărtăşit cu lumea. Chiar şi în acest moment îl întreb pe Creatorul meu ce urmează pentru că mai am atât de multe de oferit.”

Angie Stone are un fiu Michael D’Angelo Archer II, din relaţia cu colegul cântăreţ D’Angelo. Michael, cunoscut şi sub numele său de scenă Swayvo Twain, este şi el un artist.(news.ro)