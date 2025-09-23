Aniversăm 150 de ani de la nașterea Reginei Maria! Portretul istoric oficial al suveranei și monede antice deosebite, în Licitația de Numismatică de la Artmark

Monede istorice, martori tăcuți ai civilizațiilor trecute, și o selecție de obiecte deosebite ce poartă atingerea Reginei Maria a României, într-o Licitație spectaculoasă de Numismatică, exclusiv la Artmark!

Evenimentul este programat miercuri, 24 septembrie, de la ora 18.00, și va avea loc atât la Palatul Cesianu-Racoviță, cât și online, pe Platforma Artmark Live. Expoziția dedicată acestei licitații este deschisă publicului zilnic, de luni până duminică, cu intrare liberă, în intervalul orar 10.00-20.00, la sediul Galeriilor Artmark.

Direct din lumea elenistică, licitația prezintă între alte monede spectaculoase și o monedă Stater, Lysimachos, bătută în Byzantion la jumătatea sec. II î.e.n., o monedă din aur cu totul deosebită, o piesă foarte rară, muzeală, ce are în eveniment un preț de pornire de 2.000 de euro. „Aceste monede din aur sunt un adevărat simbol al forței și prestigiului pe care l-a avut monetăria lui Lysimachos, pentru că astfel de monede sunt bătute și la două secole după moartea acestuia… Lysimachos este un personaj istoric extrem de important pentru lumea elenistică antică și pe care îl putem asocia și istoriei noastre locale antice, prin prisma conflictului militar pe care l-a avut cu regele get Dromihetes. Monedele sunt cele mai vechi obiecte colecționabile pe care le cunoaștem. Încă din antichitate, erau adunate de mari personalități”, a declarat Cristiana Tătaru, muzeograf al Muzeului Național de Istorie a României, pentru Canalul de YouTube Artmark.

În zona monetăriei române moderne, două piese de excepție atrag atenția cunoscătorilor: 20 de Lei 1870 – una dintre cele mai căutate monede românești din aur, care reprezintă începuturile regatului și visul unei Românii moderne, sub domnia lui Carol I (moneda are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 4.000 de euro), și, alături de ea, impunătorul 100 de Lei 1906 – monedă emisă la patruzeci de ani de domnie, care încununează simbolic un parcurs istoric spectaculos și are un preț de pornire de 2.500 de euro.

În semn de omagiu la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, licitația a rezervat o secvență specială și acestei comemorări. În această secțiune se regăsește o adevărată bijuterie bibliofilă: cartea „Ode to Roumania” – o ediție limitată de lux, cu o prezentare grafică de excepție, creată de Regina Maria (29 octombrie 1875 – 18 iulie 1938) și dedicată țării pe care a slujit-o cu pasiune. Volumul intră în licitație de la 900 de euro.

De asemenea, secțiunea conține și o selecție largă de fotografii de epocă, marcând toate momentele importante și simbolice ale vieții Reginei, începând cu copilăria acesteia și până la sfârșitul vieții.

„Regina Maria a fost cea mai fotografiată dintre personalitățile feminine ale istoriei noastre. A fost o pionieră și în acest domeniu, i-a plăcut fotografia și a știut să-și vândă imaginea. Chipul ei frumos s-a regăsit timp de decenii în casele tuturor, în cărți poștale, fotografii de tip carte de vizită, tablouri mai mari, cum aveți și aici, la Artmark, la licitație. Aveți un frumos tablou de Costin Petrescu, care o reprezintă pe Regină. Costin Petrescu a fost un colaborator apropiat al familiei regale”, este de părere Narcis-Dorin Ion, istoric și manager al Muzeului Național Peleș de la Sinaia.

Deosebita pictură, un ulei pe pânză de dimensiuni impresionante (148 x 112 cm), a fost scoasă la vânzare de familia artistului. Opera, intitulată „Maria a României”, a fost realizată de pictorul Costin Petrescu în preajma ceremoniei de Încoronare ca suverană a României Mari, eveniment ce a avut loc la data de 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, alături de Regele Ferdinand I. Opera, care are un preț de pornire de 5.000 de euro, se află în prima expoziție într-o galerie-muzeu și în prima licitație, provenind de la moștenitorii direcți ai familiei artistului.

Pot participa la Licitația de Numismatică, așadar inclusiv la secțiuna dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, toți cei care au sau realizează gratuit un cont Artmark.

