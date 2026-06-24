ANM anunță cât durează valul de caniculă. „Temperaturile vor crește de la o zi la alta”

Valul de căldură extremă care afectează vestul și centrul Europei ajunge și în România, iar până la sfârșitul săptămânii temperaturile vor depăși pragul caniculei, a anunțat miercuri dimineață Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

ANM a emis miercuri noi alerte cod galben de caniculă, ce vizează mare parte din țară, până joi seară, dar și o alertă de furtuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade.

Căldura extremă pune probleme în mai multe țări europene. În Franța, 40 de persoane s-au înecat în timp ce înotau să se răcorească, iar în UK a fost emisă o rară alertă cod roșu de caniculă.

„În zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și în regiunile țării noastre”, a anunțat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

„Deocamdată, astăzi, temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, unde temperaturile urmează să atingă 34, poate izolat 35 de grade, dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra celei mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta”, a adăugat Georgescu.

Meteorologii se așteaptă ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile și pe parcursul nopților.

„Deci la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade”, a adăugat directoarea ANM.

Sunt anunțate și ploi

În ceea ce privește ploile, directoarea ANM spune că astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei, Dobrogei.

„Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei, Dobrogei. Vor fi averse, descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25 l/m², poate izolat chiar 40-50 l/m², dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe zone tot mai largi ale țării, instabilitatea atmosferică va fi în diminuare”, a mai spus Georgescu.

Ea a adăugat că temperaturile vor rămâne ridicate până spre sfârșitul săptămânii viitoare.