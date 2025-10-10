ANM: Urmează o săptămână cu temperaturi mai reci decât e normal. De când se încălzește simțitor vremea

Meterologii anunţă că săptămâna care urmează va aduce temperaturi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în această perioadă. Prima săptămână din noiembrie va fi, însă, mai caldă decât de obicei, în toată țara, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 13 octombrie – 10 noiembrie.

Pentru săptămâna 13 – 20 octombrie, temperaturile vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice şi nordvestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Pentru săptămâna 20 – 27 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil uşor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Pentru săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, ANM anunță că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Prima săptămâna din noiembrie, 3 – 10 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.