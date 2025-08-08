Antena 1 a anunțat când va avea premiera The Ticket, show cu premiu de 100.000 de euro. Mihai Bendeac și Delia, printre jurați

Show-ul produs de Mona Segall va începe în toamnă la Antena 1, The Ticket fiind o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani, potrivit trustului Intact.

Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

Premiul pus la bătaie este de 100.000 de euro și va fi câștigat în cadrul une finale live.

Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

„Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică”, precizează Antena 1.

Potrivit postului TV, regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

La finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 de lei, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

„Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet”, mai spun reprezentanții Antena 1.

Show-ul The Thicket îi va avea ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.