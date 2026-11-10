Anthropic a stabilit prețul la care vrea să iasă pe bursă, într-o listare aproape fără precedent din toate punctele de vedere

Listarea pe bursă a companiei de inteligență artificială Anthropic, marele rival al OpenAI, va fi ceva diferit de orice altă listare de până acum, într-un mod care reprezintă fie o oportunitate unică într-o generație, fie un pariu financiar uriaș, în funcție de analiștii consultați, transmite CNN.

Startup-ul din spatele asistentului AI Claude a stabilit marți un interval de preț pentru oferta sa publică inițială (IPO) cuprins între 70 și 78 de dolari pe acțiune. Dacă prețul final va fi stabilit la mijlocul acestui interval, Anthropic va atrage 61 de miliarde de dolari prin oferta sa publică inițială.

Luând în calcul și opțiunile pe acțiuni, precum și acțiunile care nu au fost încă deblocate, compania ar fi evaluată la aproximativ 1.100 de miliarde de dolari (1,1 trilioane). La limita superioară a intervalului, valoarea Anthropic ar putea ajunge la 1.400 de miliarde de dolari (1,4 trilioane).

Când acțiunile Anthropic vor începe să fie tranzacționate, posibil chiar de săptămâna viitoare, nu va exista niciun precedent cu care să poată fi comparate rezultatele companiei. Anthropic va fi primul dezvoltator specializat de modele de inteligență artificială care va deveni o companie publică.

Este rar ca o companie să se listeze la bursă având în SUA statutul de corporație de interes public (public benefit corporation), iar, cu excepția SpaceX, nu s-a mai întâmplat ca o companie să devină publică având o evaluare-țintă de peste 1.000 de miliarde de dolari.

Oferta publică inițială a Anthropic, care ar urma să înceapă să fie promovată în rândul investitorilor în această săptămână, este neconvențională aproape din orice punct de vedere. În documentația de reglementare depusă înaintea listării, compania a promis că tehnologia sa va „aduce o epocă a miracolelor”, avertizând în același timp că aceasta ar putea condamna omenirea la pieire.

Cu toate acestea, perspectiva unei revoluții tehnologice care apare o dată într-o generație (chiar și însoțită de 90 de pagini de avertismente și rezerve într-un document de peste 300 de pagini) ar putea transforma Anthropic în cea mai mare listare la bursă din istorie.

Vânzările Anthropic au crescut cu peste 1.000%

Există însă și alte caracteristici financiare ieșite din comun și particularități ale acestei oferte – ca să nu mai vorbim despre reticența unor investitori de pe Wall Street față de inteligența artificială – care îi vor determina pe mulți să stea deoparte.

În ciuda creșterii rapide a veniturilor, compania fondată cu doar cinci ani în urmă a înregistrat profit operațional într-un singur trimestru și are angajamente financiare de aproape 900 de miliarde de dolari pentru următorii câțiva ani – bani pe care s-a angajat să îi cheltuiască pentru putere de calcul și infrastructura centrelor de date.

Susținătorii Anthropic au prezentat creșterea vânzărilor companiei drept un indicator pozitiv al sănătății sale financiare: în cel mai recent trimestru, compania a înregistrat vânzări de 17 miliarde de dolari, în creștere cu 1.127% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Iar în primele nouă luni ale acestui an, vânzările au ajuns la 33,2 miliarde de dolari, comparativ cu doar 4,6 miliarde de dolari în întregul an 2025.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, FOTO: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia)

O vulnerabilitate a Anthropic pe partea de clienți

Cu toate acestea, chiar potrivit propriilor declarații ale directorilor Anthropic, un asemenea ritm de creștere nu este sustenabil pe termen lung.

„Nu ne așteptăm ca veniturile noastre să continue să crească în ritmuri comparabile și nu putem garanta că acestea vor continua să crească în vreun fel”, a precizat compania în prospectul publicat înaintea lansării ofertei publice inițiale.

În același timp, Anthropic s-a bazat pe doar cinci clienți pentru un sfert din vânzările sale din acest an. Compania nu a dezvăluit identitatea celor cinci clienți, dar a menționat că unii dintre ei sunt, de asemenea, concurenți ai săi.

Acest lucru indică o situație precară, în care un număr restrâns de companii exercită o influență disproporționat de mare asupra fluxurilor de numerar pe care Anthropic se bazează pentru viitor. Oricare dintre aceste companii, care este posibil să își dezvolte propriile modele de inteligență artificială pentru a concura cu Claude, ar putea decide oricând să își reducă cheltuielile sau chiar să întrerupă complet colaborarea cu Anthropic. În mod ideal, investitorii și-ar dori să vadă o bază de clienți mai diversificată și mai solidă.

Paul Marino, directorul de venituri al Themes ETFs, a declarat pentru CNN că numărul relativ redus de clienți importanți „îmi provoacă o oarecare îngrijorare”, deoarece nevoile acestora se pot schimba radical de la o zi la alta.

„Este un aspect care trebuie monitorizat, dar nu sunt excesiv de îngrijorat, pentru că fac parte din categoria celor care cred că inteligența artificială reprezintă viitorul”, a adăugat el.

Modelele Claude Mythos și Sol. Credit line: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

O listare pe bursă într-un moment delicat în SUA



CNN transmite că turneul de prezentare a IPO-ului Anthropic în fața investitorilor, programat pentru această săptămână, nu putea avea loc într-un moment mai nefavorabil pentru percepția Wall Street-ului și a publicului larg asupra inteligenței artificiale.

Săptămâna trecută, acțiunile companiilor asociate cu inteligența artificială au scăzut puternic, pe fondul îngrijorărilor investitorilor că victoriile democraților la alegerile pentru Congres și pentru scaunele de guvernator ar putea încetini dezvoltarea infrastructurii centrelor de date.

Percepția americanilor asupra siguranței inteligenței artificiale este la un nivel extrem de scăzut. Iar luni, acțiunile Nvidia au scăzut cu 5%, după ce directorul general Jensen Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu o presupusă spioană chineză, în timp ce compania sa a anunțat că va demara o investigație în privința acestuia.

Publicația The Wall Street Journal a relatat luni, citând persoane familiarizate cu situația, că Anthropic a programat întâlniri cu investitori importanți în această săptămână și intenționează să își listeze acțiunile joia sau vinerea săptămânii viitoare.